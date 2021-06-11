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воскресенье, 13 июня 2021 20:23

"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет

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&quot;Бедные и от того все проблемы&quot; - каким будет место Украины в мире за 5 лет
В следующие 10 лет будем вне НАТО и ЕС - Капитоненко. Фото: Тарас Подолян

Если продолжатся нынешние тенденции, роль Украины в мире следующие 5 лет будет уменьшаться, говорит в интервью журналу "Краина" политолог Николай Капитоненко.

"Выступаем слабой стороной в любых переговорах. Без счастливых случаев и через десять лет будем оставаться вне НАТО и ЕС. Будем подобные стран Латинской Америки, которые являются поставщиками дешевого сырья, сельскохозяйственной продукции или рабочей силы. И все больше отстают от Запада или Севера. Страны осуществляли скачок, когда делали технологический прорыв. Но в современном мире технологии находятся в руках ограниченного круга стран. Еще был План Маршалла - куча американских денег возобновила Европу после Второй мировой. Вряд нечто подобное возможно в нашем регионе ", - объяснил.

Мы бедные - и от этого все проблемы, по мнению эксперта.

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"Надо избавиться чрезмерной эмоциональности, нехватки прагматизма и недостатка знаний. Одно из последствий бедной страны - проблемы с образованием. Это видно после наших революций. Приходили новые люди, патриоты с добрыми намерениями, хотели изменить все и сразу, но не имели квалификации. В настоящем мире страны редко прекращают существование. Веками есть Сирия, Сомали, Бангладеш, Пакистан. Украина тоже сохранит территорию, суверенитет, флаг, столицу ", - отмечает Капитоненко.

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Мы стали более проблемным и менее эффективным государством, чем в 2008 году, по вступлению в НАТО, считает Николай Капитоненко.

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Дата
13
июня

Показали фото и видео освобождения Мариуполя

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