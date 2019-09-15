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воскресенье, 15 сентября 2019 14:36

Беби-боксы от правительства станут еще большими

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Беби-боксы от правительства станут еще большими
Набор для мамы и малыша вырос с 30 до 70 позиций

Министерство социальной политики Украины значительно расширило наполнения бэби-боксов для новорожденных. Перечень подарков для младенцев отныне будет еще больше. В сентябре вступает в силу новое постановление Кабмина с новым перечнем товаров, входящих в "бэби-боксы".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

"На днях был расширен наполнения бэби-боксов для новорожденных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала проекта "пакет малыша" вырос с 30 до 70 позиций и теперь дополнительно включает:

- Новая одежда (рубашки, беретик, царапки, слюнявчик, комбинезон-трансформер демисезонный)

- Предметы потребления (полуплед, развивающие игрушки для стимулирования зрительных, слуховых, тактильных ощущений и двигательных навыков, мягкая книга с высокой контрастностью изображения, многофункциональный развивающий коврик)

- Средства гигиены для новорожденного (крем под подгузник, ватные гигиенические палочки, мыло для стирки детских вещей, расческа для волос, губка для купания)

- Средства гигиены для мамы (прокладки гигиенические и послеродовые).

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В Министерстве отмечают, что с 1 сентября 2018 (когда был введен этот проект) "пакет малыша" получили уже 289 454 ребенка, что составляет 97% от количества родившихся. 196417 из них - получили свой бэби-бокс в этом году.

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Дата
15
сентября

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