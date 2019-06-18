Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео.

Скандальное видео с Натальей Баласинович, главой Васильковского райсовета Киевской области, является частью спланированной медиа-кампании. Не исключено, что в ближайшее время мы увидим новые видеонарезки и даже фотографии из личного архива семьи Баласинович.

Об этом в интервью 112 каналу заявила глава Васильковского райсовета, 30 номер в списке политической партии "Европейская солидарность" Наталья Баласинович, передает КП в Украине.

"Что касается видео - это был очень личный, семейный конфликт. Однако мой муж, Богдан Баласинович, передал видео Александру Дубинскому (журналист 1+1, баллотируется по 94 округу, куда входит Васильковский район - ред.). Или продал, я не знаю. У меня нет подтверждения, каким путем это случилось. Сегодня это используют как информационную атаку против политической силы, от которой я являюсь кандидатом. Как садисты, нарезают и выкладывают по кусочку одно и то же видео двухгодичной давности", - заявляет Наталья.

По ее словам, на видео действительно она. В тот момент женщина находилась в очень сложном эмоциональном состоянии из-за измены супруга.

"Да, мне стыдно за свое поведение, но осудить легче всего. Легче всего сказать, что я должна была сдержать себя. Но никто не был в той ситуации, никто не знает, что я чувствовала. Два года назад, когда заболела моя дочка, мой муж сказал мне, что он в Канаде. Я поехала в аптеку купить лекарства и, проезжая мимо одного кафе, увидела машину своего мужа. Зашла туда, супруг был там со своей любовницей, и, конечно, у нас был инцидент. В опубликованном видео я обращалась не к полиции (как это пытаются выдать - ред.), а к любовнице мужа. А также к ее подруге, которая оскорбляла меня и мою внешность", - рассказывает Баласинович. И заявляет: "Я сделаю все возможное, чтобы люди поняли - мою семейную трагедию сегодня используют для разрушения имиджа нашей политической силы".

По ее словам, видео, часть которого была опубликована, снимал ее муж. "Это самое циничное в этой истории, это снималось на его личный мобильный телефон", - говорит Наталья.

Ранее в интервью 112 каналу она рассказала, что столкнулась с домашним насилием со стороны супруга Богдана Баласиновича, который работает советником мэра Киева.

Напомним, журналист канала 1+1 Александр Дубинский опубликовал на своей странице в Facebook видео, где Баласинович грубо общалась с собеседницей, которую на видео не видно. Партия "Европейская солидарность" сообщила, что проведет проверку по данному инциденту.