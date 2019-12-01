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воскресенье, 01 декабря 2019 17:53

Баканов и Епифаний обсудили межцерковные отношения
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Митрополит Епифаний с Иваном Бакановым обсудили межцерковные отношения
Фото: СБУ
Митрополит Епифаний с Иваном Бакановым обсудили межцерковные отношения
Митрополит Епифаний с Иваном Бакановым обсудили межцерковные отношения

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний встретился с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Епифаний рассказал о становлении и развитии поместной Украинской Православной Церкви, сообщает пресс-центр СБУ.

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Также они обсудили вопросы, касающиеся межконфессиональных и межрелигиозных отношений в Украине.

Все межконфессиональные процессы должны происходить мирным путем и на основании действующего украинского законодательства.

Глава ПЦУ Епифаний и посол США в Украине Йованович обсудили вопросы становления поместной церкви в Украине.

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