Байрактары и Стингеры уничтожили самолеты и колонны врага - детали

 
Ексклюзивы
1/5
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 5654
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1827
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2592
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6021
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2151
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 504
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3312
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6471
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3816
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 405
Фото
Все фото
4
18
10
3
4
Враг с неба атаковал людей во время эвакуации в Изюме
Враг с неба атаковал людей во время эвакуации в Изюме
&quot;Вместо свадебного платья - броня&quot; - как женятся украинцы во время войны, фото, видео
"Вместо свадебного платья - броня" - как женятся украинцы во время войны, фото, видео
Хакеры обнародовали переписку пророссийских коллаборантов с кураторами из ФСБ
Хакеры обнародовали переписку пророссийских коллаборантов с кураторами из ФСБ
Огромную сумму теневых денег вернули на нужды армии
Огромную сумму теневых денег вернули на нужды армии
Морпехи и гвардейцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов в Мариуполе
Морпехи и гвардейцы "поджарили" технику оккупантов в Мариуполе
Видео
Все видео
"Решили провести дехимизацию Украины? Аммиаком, фосфором?" – Зеленский пригрозил России новыми санкциями
"Решили провести дехимизацию Украины? Аммиаком, фосфором?" – Зеленский пригрозил России новыми санкциями
"Раскачали шеи и записывают тиктоки": начальник департамента патрульной полиции рассказал, как воюют "кадыровцы"
"Раскачали шеи и записывают тиктоки": начальник департамента патрульной полиции рассказал, как воюют "кадыровцы"
"Полный разгром": ВСУ отразили наступление оккупантов в направлении Броваров
"Полный разгром": ВСУ отразили наступление оккупантов в направлении Броваров
Более тысячи человек удалось спасти в Киевской области - среди них дети и женщины
Более тысячи человек удалось спасти в Киевской области - среди них дети и женщины
"Кацапстан должен прекратить свое существование" - Подервянский
"Кацапстан должен прекратить свое существование" - Подервянский
Интервью
1/5
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2142
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 2943
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8487
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3168
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 216
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
пятница, 11 марта 2022 02:19

Спецтема: Война России против Украины

Байрактары и Стингеры уничтожили самолеты и колонны врага - детали

  Комментировать
Байрактары и Стингеры уничтожили самолеты и колонны врага - детали
Штурмовая авиация Воздушных Сил уничтожила колонны техники оккупанта. Фото: Myc.news

В течение суток 10 марта бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил нанесли 10 поражений по воздушным целям и уничтожили колонны техники россиян.

Об этом сообщает командование воздушных сил.

"10 марта бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил, при огневой поддержке вертолетов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, нанесла сокрушительный удар по двум большим колоннам техники российских фашистских оккупантов. Предварительно, это целый полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, "Грады" и др.", - говорится в сообщении.

Также поражены четыре воздушных цели – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории РФ. Но не менее четырех воздушных целей, преимущественно самолеты Су-25.
Сухопутные войска на разных направлениях сбили два штурмовика оккупантов Су-25. Один из них – американским "Стингером". Также есть информация о поражении десяти самолетов российских фашистов, бомбивших мирные города. Информация будет уточнена и опубликована на официальных источниках.
Авиационные беспилотные комплексы "Байрактар ​​ТВ-2" 10 марта уничтожили ЗРК Бук М-1 и другие цели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ ликвидировали российского майора - подробности

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байрактары и Стингеры уничтожили самолеты и колонны врага - детали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 55180
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 40804
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 37114
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 25154
Путин пришел в ярость, узнав, какими ракетами обстреляли Винницу
Путин пришел в ярость, узнав, какими ракетами обстреляли Винницу Просмотров: 22253
Общество
Кафиры открывают собственные "гуманитарные коридоры". С Киевом их согласовывать не хотят
Кафиры открывают собственные "гуманитарные коридоры". С Киевом их согласовывать не хотят Просмотров: 180
"Как они будут смотреть в глаза детям?": Данилов рассказал, где сейчас олигархи
"Как они будут смотреть в глаза детям?": Данилов рассказал, где сейчас олигархи Просмотров: 189
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 7821
Путину и Лукашенко можно будет желать смерти в Facebook и Instagram
Путину и Лукашенко можно будет желать смерти в Facebook и Instagram Просмотров: 153
Россия планирует блокировать Киев – Генштаб
Россия планирует блокировать Киев – Генштаб Просмотров: 4977
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
2
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
1
Министр обороны призвал украинцев уничтожать колонны оккупантов
Голосов: 60056
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть