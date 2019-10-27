Бабье лето: погода на воскресенье 27 октября

Воскресенье в Украине будет без дождя. ФОТО: dt.ua

27 октября в Украине будет тепло и без осадков. В большинстве областей дневная температура воздуха повысится до +15 +17 градусов. Ночная составит + 5 + 8.

Теплее всего будет на западе. Там столбики термометра достигнут отметок + 18 + 20 градусов. Сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер будет преобладать юго-западный, скоростью от 3-х до 8-и метров в секунду.

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Зимой Украину ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Принесут холод ветры с территории Сибири. До предельного минимума температура упадет в январе.