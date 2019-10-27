Бабье лето: погода на воскресенье 27 октября

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1566
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 6741
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1026
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6228
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40599
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1161
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3375
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2349
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3420
Фото
Все фото
6
6
16
13
8
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
Переселенец рассказал, как открыл мобильную кофейню и сеть фитнес-клубов
Переселенец рассказал, как открыл мобильную кофейню и сеть фитнес-клубов
В Киеве устроили парад зомби фото
В Киеве устроили парад зомби фото
Похоронили ветерана, который погиб от взрыва гранаты в центре Киева
Похоронили ветерана, который погиб от взрыва гранаты в центре Киева
Украинец поделился впечатлениями от жизни в Парагвае
Украинец поделился впечатлениями от жизни в Парагвае
Видео
Все видео
Семья создает мультфильм собственноручно
Семья создает мультфильм собственноручно
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Киевляне вышли на марш за легализацию медицинского каннабиса: онлайн
Киевляне вышли на марш за легализацию медицинского каннабиса: онлайн
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1026
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5652
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7587
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1872
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
26 октября 2019
Просмотров: 378
Футболістище
– Ми – не Росія, яка обіграла Шотландію і всім розповідає, що виграє Євро, – сказав після перемоги над Португалією нападник ...
воскресенье, 27 октября 2019 09:46

Бабье лето: погода на воскресенье 27 октября

  Комментировать
Бабье лето: погода на воскресенье 27 октября
Воскресенье в Украине будет без дождя. ФОТО: dt.ua

27 октября в Украине будет тепло и без осадков. В большинстве областей дневная температура воздуха повысится до +15 +17 градусов. Ночная составит + 5 + 8.

Теплее всего будет на западе. Там столбики термометра достигнут отметок + 18 + 20 градусов. Сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер будет преобладать юго-западный, скоростью от 3-х до 8-и метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бабье лето установило рекорд в Киеве

Зимой Украину ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Принесут холод ветры с территории Сибири. До предельного минимума температура упадет в январе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бабье лето: погода на воскресенье 27 октября». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
октября

Рак первым начал лечить радиацией физик

Самое читаемое
Фотограф Эллен фон Унверт: &quot;Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии&quot;
Фотограф Эллен фон Унверт: "Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии"
25
 Просмотров: 45099
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
3
 Просмотров: 41996
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть сексуальное фото
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть сексуальное фото
4
 Просмотров: 27855
&quot;Мисс Украина Вселенная-2019&quot;: самые &quot;горячие&quot; фото красавицы
"Мисс Украина Вселенная-2019": самые "горячие" фото красавицы
8
 1 Просмотров: 19701
Киевлянка умерла страшной смертью на глазах у мужа
Киевлянка умерла страшной смертью на глазах у мужа
3
 1 Просмотров: 15165
Общество
Похолодание в Украине начнется с понедельника
Похолодание в Украине начнется с понедельника Просмотров: 2088
Семья создает мультфильм собственноручно
Семья создает мультфильм собственноручно
 Просмотров: 225
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
 Просмотров: 1674
Заместителя Филатова отпустили сразу после суда
Заместителя Филатова отпустили сразу после суда Просмотров: 378
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
6
 Просмотров: 873
Больше всего комментируют
9
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
3
Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной
3
"Формула Штайнмайера" означает "сдать нас с потрохами" - Кучма
3
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
3
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Голосов: 46603
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua