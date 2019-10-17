Бабье лето отступает - какой будет сегодняшняя погода

Сегодня температура упадет на несколько градусов. Фото: zak-kor.net

17 октября температура в Украине начнет падать.

Днем будет +17...+22 градуса. Сильнее воздух прогреется в южных областях. 23 градуса выше нуля будет в Одессе. На Востоке будет холоднее, сообщает Украинский гидрометцентр.

Ночью температура опустится до +6...+9.

Дождей в четверг не прогнозируют. Ветер юго-западный 3-5 м/с.

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В Киеве и области температура днем ​​поднимется до +20...+22 градусов. Ночью ожидается +7...+9 градусов. Без осадков.

24-25 октября ожидается резкое похолодание.

Всю эту неделю, по предварительным прогнозам, будет царить сухая малооблачная теплая погода - "бабье" лето.