Бабье лето еще задержится: что рассказала синоптик о погоде на выходных

12-13 октября в Украине будет сухая малооблачная и теплая погода. Фото - ua.depositphotos.com

12-13 октября погоду Украины будет определять поле высокого атмосферного давления, что означает сухую малооблачную погоду.

Температура воздуха достигнет течение субботнего дня +15 +20 градусов, на северо-востоке будет свежее, +13 +17 градусов. А в воскресенье во всех областях станет еще теплее: ожидается +18 +23 градуса, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Единственный нюанс. В субботу, противостояние между антициклоном Lizbeth и циклоном Quentino может вызвать усиление юго-западного ветра на Севере и Западе Украины до штормовых значений", - говорит синоптик.

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В Киеве выходные будут без осадков. В субботу могут набежать облака и посетить порывистый, до сильного, юго-западный ветер. А в воскресенье будет солнечно, ветер ослабнет.

Температура воздуха максимально составит 12 октября около 16 градусов тепла, а 13 октября около +20 градусов.

Температура воздуха в октябре будет постоянно колебаться. Дожди время от времени будут идти в западных и северных областях. Будут кратковременны. На остальной территории - сухо.