Языковые квоты: на сколько миллионов Нацсовет оштрафовал радио

При президентстве Петра Порошенко на радио и телевидении были введены квоты для поддержки государственного языка. Фото: mediasat.info

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за период действия языковых квот оштрафовал украинские радиостанции на почти 1,8 млн грн.

Об этом сообщила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук, сообщает Укринформ.

"За время действия закона уже наложили 29 штрафов в сумме около 1,8 млн грн. Из них 21 штраф касался квоты песен на украинском языке - это почти 1,6 млн грн. В 2019 году эта доля значительно уменьшилась и фактически, можно сказать, в прошлом году Нацсовет штрафов, к счастью, не налагал", - отметила Фещук.

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Наибольшее количество штрафов регулятор назначил в 2017 году, когда квоты начали работать.

Санкцией за нарушение требований закона является взыскание штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Его вещатели обязаны уплатить в государственный бюджет в течение 30 дней после принятия Нацсоветом соответствующего решения.

Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах)" вступил в силу 8 ноября 2016 года. Согласно документу, квота на песни на украинском языке в радиоэфире ежесуточно и во временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 вводилась постепенно.