Ажиотаж вокруг полиграфа - это пиар-ход — адвокат Порошенко

Адвокат Порошенко объяснил для чего следствию полиграф. Фото: Oboz

Следствие использует ажиотаж вокруг полиграфа, чтобы скрыть отсутствие доказательств по делам, где пятый президент Петр Порошенко проходит как свидетель.

Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает Украинская правда.

"Вопросы следователей сами по себе подтверждали тот простой факт, что производства нарушены при отсутствии события какого-либо преступления. Чтобы скрыть это, следователи ГБР запрещают нам комментировать допросы. Дела об уклонении от уплаты налогов приходятся документами. Нынешняя история с полиграфом - исключительно пиар ход, что должно еще на некоторое время скрыть отсутствие у следствия каких-либо доказательств каких-либо преступлений или даже правонарушений ", - отметил адвокат.

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Головань также подчеркнул, что Порошенко не будет "идти навстречу прихотям кремлевского инициатора и предвзятых следователей".

"Петр Порошенко публично заявлял, что не доверяет ГБР, поскольку следователи ГБР показали свою предвзятость и необъективность. Он готов проходить полиграф в прямом эфире телеканала "Прямой". Идти на встречу прихотям кремлевского инициатора и предвзятых следователей Петр Порошенко не будет. Мы требуем привлечь к ответственности господина Портнова за дачу заведомо ложных сведений ", - сказал адвокат.

Печерский районный суд Киева разрешил Держбюро расследований допросить Порошенко с применением полиграфа. При этом прохождение полиграфа будет возможным только при согласии самого Порошенко.