Автор книг о Гарри Поттере перечислила украинским детям $1 млн

Роулинг перечислила украинским детям $1 млн. Фото: Maxim

Британская писательница Джоан Роулинг вместе со своей благотворительной организацией Lumos собрала для украинских детей, пострадавших от российской агрессии, 1 миллион фунтов стерлингов – примерно 1,3 миллиона долларов.

"Я лично увеличу пожертвования на этот сбор, до 1 миллиона фунтов стерлингов. Большое спасибо всем, кто уже пожертвовал, вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для самых уязвимых детей в Украине", - написала автор Гарри Поттера сообщила на своей странице в Twitter.

Джоан Роулинг, или Ролинг – британская писательница, филантропка, сценаристка, кинопродюсерша. Самая популярная английская детская писательница начала третьего тысячелетия, получившая мировое признание автор серии романов о Гарри Поттере, выиграли ряд наград и вышли тиражом более 500 миллионов экземпляров. Септология возглавила список наиболее продаваемых серий романов в истории и была экранизирована в серии одноименных кинофильмов, к продюсированию и созданию сценариев которых приложилась и сама писательница. Ролинг также пишет детективные романы под псевдонимом Роберт Галбрейт.

Королева Великобритании Елизавета II сделала пожертвование для украинских беженцев. Елизавета направила помощь Комитету по чрезвычайным ситуациям Британии (DEC) в связи с российским вторжением в Украину.