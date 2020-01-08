Авиакатастрофа в Иране: Зеленский отреагировал и срочно вылетел из Омана в Киев

Зеленский вылетел из Омана. Фото: "Радио Свобода".

Президент Украины Владимир Зеленский срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев из-за крушения самолета "МАУ" в Тегеране.

Также Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского самолета, разбившегося утром 8 января в Иране, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли", – говорится в сообщении на странице Зеленского в Facebook.

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Президент отметил, что посольство Украины в Иране уточняет информацию об обстоятельствах катастрофы и списков погибших.

"Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", – отметил он.

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января за 8 мин. после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.