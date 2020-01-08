Авиакатастрофа в Иране: Зеленский отреагировал и срочно вылетел из Омана в Киев

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 1809
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Просмотров: 1125
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 927
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Просмотров: 35721
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 6687
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1863
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27126
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2565
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2250
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
4
3
7
4
6
Строительство завершили: показали, как выглядит новый терминал аэропорта
Строительство завершили: показали, как выглядит новый терминал аэропорта
Украинские пограничники задержали любителя совка на &quot;советских бляхах&quot;
Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах"
&quot;Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека&quot; - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
"Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека" - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
Впервые в Украине женщина закончила курсы полицейского спецназа
Впервые в Украине женщина закончила курсы полицейского спецназа
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
Видео
Все видео
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Рождественское богослужение: онлайн-трансляция
Рождественское богослужение: онлайн-трансляция
Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой
Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1629
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2565
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3537
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 828
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1512
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1692
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
среда, 08 января 2020 09:22

Авиакатастрофа в Иране: Зеленский отреагировал и срочно вылетел из Омана в Киев

  Комментировать
Авиакатастрофа в Иране: Зеленский отреагировал и срочно вылетел из Омана в Киев
Зеленский вылетел из Омана. Фото: "Радио Свобода".

Президент Украины Владимир Зеленский срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев из-за крушения самолета "МАУ" в Тегеране.

Также Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского самолета, разбившегося утром 8 января в Иране, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли", – говорится в сообщении на странице Зеленского в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакатастрофа украинского самолета: большинство пассажиров были иранцами

Президент отметил, что посольство Украины в Иране уточняет информацию об обстоятельствах катастрофы и списков погибших.

"Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", – отметил он.

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января за 8 мин. после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Авиакатастрофа в Иране: Зеленский отреагировал и срочно вылетел из Омана в Киев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Гуцулы создали свою республику

Самое читаемое
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
5
 Просмотров: 101282
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
 Просмотров: 35739
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
 Просмотров: 16047
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
 Просмотров: 14931
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
10
 1 Просмотров: 11079
Общество
НБУ упростил порядок закрытия счетов ФЛП
НБУ упростил порядок закрытия счетов ФЛП Просмотров: 54
Строительство завершили: показали, как выглядит новый терминал аэропорта
Строительство завершили: показали, как выглядит новый терминал аэропорта
4
 Просмотров: 873
Снег, гололедица: в Украину идут морозы
Снег, гололедица: в Украину идут морозы Просмотров: 1171
В МИД прокомментировали авиакатастрофу украинского самолета в Иране
В МИД прокомментировали авиакатастрофу украинского самолета в Иране Просмотров: 2520
Оккупанты стреляли на Рождество: как прошли сутки в зоне ООС
Оккупанты стреляли на Рождество: как прошли сутки в зоне ООС Просмотров: 189
Больше всего комментируют
10
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
6
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
3
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
2
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно
1
Иран привел ракетные войска в боевую готовность
Голосов: 48049
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua