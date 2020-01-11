Авиакатастрофа над Тегераном. Правительство выплатит семьям погибших по 200 тысяч гривен

8 января в аэропорту Тегерана разбился пассажирский Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ.

Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) помощи и возьмет под контроль выплату страховки, которую предусматривает Монреальская конвенция.

Также компенсацию семьям погибших должна выплатить и компания "Международные авиалинии Украины". Кроме этого ее пытаются добиться от Ирана, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеообращении.

"Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны", — сказал Гончарук.

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В Кабмине обещают также оказать юридическую поддержку семьям, которые в этом нуждаться во время подготовки исковых заявлений.

11 января президенты Ирана и Украины обсудили авиакатастрофу по телефону. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Зеленский отметил, что признание вины с иранской стороны является шагом в нужном направлении. Также отметил, что Украина направит Ирану ноту относительно дальнейших шагов, в частности выплаты компенсации за сбивание самолета. В то же время иранский президент извинился за трагедию, которая унесла жизни 176 человек.