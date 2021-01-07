Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: жертвам трагедии установят мемориал

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
1 Просмотров: 810
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 594
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 2223
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2304
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4545
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 918
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1566
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1818
Фото
Все фото
5
5
8
17
7
Украинка придумала необычный способ выучить английский
Украинка придумала необычный способ выучить английский
Четверни, которую родила 20-летняя женщина, дали имена
Четверни, которую родила 20-летняя женщина, дали имена
Рассекретили документы КГБ о преследовании украинских колядников
Рассекретили документы КГБ о преследовании украинских колядников
&quot;КОвид, кОвид, ковиднЫця&quot;: во Львове установили символ Рождества
"КОвид, кОвид, ковиднЫця": во Львове установили символ Рождества
&quot;Рассказывает историю появления первых пьяниц&quot;. Команда тревела показала античную мозаику на Кипре
"Рассказывает историю появления первых пьяниц". Команда тревела показала античную мозаику на Кипре
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Создали необычную "автомобильную" елку
Создали необычную "автомобильную" елку
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
1 Просмотров: 126
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 5688
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 243
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4527
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 180
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 07 января 2021 05:54

Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: жертвам трагедии установят мемориал

  Комментировать
Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: жертвам трагедии установят мемориал
В Киеве установят памятник жертвам катастрофы МАУ. Фото: Reuters

В Киеве определили победителя конкурса проектов мемориала, который будет посвящен жертвам авиакатастрофы самолета МАУ.

Победил проект, состоящий из нескольких элементов, но все вместе они будут сочетаться в силуэт самолета. Это будет металлический мост, который будет имитировать крыло, хвост судна с номером рейса; 9 больших металлических щитов — по числу членов экипажа и 167 растений — именно столько было погибших пассажиров, сообщает ТСН.

В общем подано 11 работ.

Мемориал построят на территории парка "Вербовой роща" в Днепровском районе Киева. Работы планируют начать весной, а завершить — до конца текущего года.

"Задачей нашей команды было создать сквер символический. Он не должен был вызвать страх, но должен был быть местом памяти", — рассказала Анастасия Бардонова, руководитель отдела проектирования компании, занимающейся ландшафтным дизайном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С 5-й попытки: МИД Украины получило финальный отчет от Ирана о катастрофе самолета МАУ

Напомним, Иран хотел подделать отчеты о крушении самолета над Тегераном.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: жертвам трагедии установят мемориал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Во второй раз в истории начался импичмент президента США

Серийный убийца с раздвоением личности просил его поймать

Самое читаемое
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 1 Просмотров: 18288
Экс-возлюбленная нового &quot;холостяка&quot; назвала его нарциссом с комплексами
Экс-возлюбленная нового "холостяка" назвала его нарциссом с комплексами
5
 Просмотров: 10197
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
 1 Просмотров: 9180
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым Просмотров: 8802
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
6
 Просмотров: 8604
Общество
Гороскоп на 7 января: как надо встретить Рождество, чтобы сил хватило на весь год
Гороскоп на 7 января: как надо встретить Рождество, чтобы сил хватило на весь год
 Просмотров: 9
В Украине появятся новые категории транспортных средств
В Украине появятся новые категории транспортных средств Просмотров: 90
Украинка придумала необычный способ выучить английский
Украинка придумала необычный способ выучить английский
5
 Просмотров: 1080
В Луганске взорвали дом главы "народной милиции ЛНР"
В Луганске взорвали дом главы "народной милиции ЛНР" Просмотров: 675
Четверни, которую родила 20-летняя женщина, дали имена
Четверни, которую родила 20-летняя женщина, дали имена
5
 Просмотров: 2025
Больше всего комментируют
5
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
3
Братство выступило за объединение славян в единую державу
2
Священную корону перехватили американские солдаты
2
Куда чаще всего мигрируют украинские заробитчане
2
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Голосов: 54722
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть