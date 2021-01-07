Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: жертвам трагедии установят мемориал

В Киеве установят памятник жертвам катастрофы МАУ. Фото: Reuters

В Киеве определили победителя конкурса проектов мемориала, который будет посвящен жертвам авиакатастрофы самолета МАУ.

Победил проект, состоящий из нескольких элементов, но все вместе они будут сочетаться в силуэт самолета. Это будет металлический мост, который будет имитировать крыло, хвост судна с номером рейса; 9 больших металлических щитов — по числу членов экипажа и 167 растений — именно столько было погибших пассажиров, сообщает ТСН.

В общем подано 11 работ.

Мемориал построят на территории парка "Вербовой роща" в Днепровском районе Киева. Работы планируют начать весной, а завершить — до конца текущего года.

"Задачей нашей команды было создать сквер символический. Он не должен был вызвать страх, но должен был быть местом памяти", — рассказала Анастасия Бардонова, руководитель отдела проектирования компании, занимающейся ландшафтным дизайном.

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Напомним, Иран хотел подделать отчеты о крушении самолета над Тегераном.