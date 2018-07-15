Авария на шахте: с подземной ловушки освободили 90 горняков

Из шахты Тошковская "удалось освободить заблокированных горняков. Фото: Cdc

Заблокированных в шахте "Тошковская" горняков удалось освободить.

Пострадавшие около 6 часов из-за отсутствия электричества провели в горной выработке, поднять на поверхность их удалось около часа ночи 15 июля. Об этом сообщает ООО "Луганское энергетическое объединение".

"14 июля из-за грозы произошло повреждение на электросетях, из-за чего шахтеры в населенном пункте Тошковка около 6 часов были заблокированы в горной выработке. Также в процессе ночных работ, в условиях постоянных грозовых дождей, луганские энергетиками было восстановлено электроснабжение для 6400 потребителей в Попаснянщине (Крымское, Орехово, Новотошковка, Тошковка, Нижнее, Нижнее-1, Грачев) и 2300 потребителей в Северодонецке ", - говорится в сообщении.

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При этом по состоянию на утро 15 июля три населенных пунктах на подконтрольной Украине части Луганской области полностью были без электричества, и еще 14 - частично.

"На территории обслуживания Беловодского РЭС без света находились 104 абонента. На территории обслуживания Новопсковского РЭС без света находились 495 потребителей. В городе Рубежное без электроэнергии были 545 абонентов", - добавляет "Луганское энергетическое объединение".

В поселке Тошковка Луганской области из-за грозы обесточена шахта - почти 90 горняков остались заблокированными под землей. Для спасения людей организовали ремонтные бригады для восстановления электроснабжения шахты.