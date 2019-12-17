Авария на Дунае: украинского капитана арестовали повторно

На Дунае в результате столкновений круизного судна "Viking Sygin" и катера "Hableány" погибли 28 человек. Фото: galinfo

В Венгрии повторно арестовали украинского капитана круизного лайнера Viking Sigyn Юрия С., обвиняемого в аварии на Дунае. Тогда погибли 28 человек.

Соответствующее решение 16 декабря принял Центральный районный суд Пешта, сообщает AP.

Данное решение может быть обжаловано. Капитана арестовали из-за опасений, что украинец может попытаться скрыться от следствия.

Капитан был недавно освобожден из-под стражи, но был обязан носить электронное устройство слежения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авария прогулочного катера в Будапеште: сколько лет тюрьмы грозит капитану-Украинской

29 мая на Дунае в Будапеште столкнулись большое круизное судно "Viking Sygin" и малый прогулочный катер "Hableány". На борту последнего находились 35 человек - 22 женщины, 12 мужчин и ребенок, преимущественно туристы из Южной Кореи. От сильного удара катер затонул примерно за семь секунд - выжили только семеро пассажиров "Hableány". Тело одного пассажира до сих пор не найдено.