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пятница, 19 марта 2021 00:20

Аваков объяснил, при каких условиях хасидов пустят в Украину

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Аваков объяснил, при каких условиях хасидов пустят в Украину
Хасидов пустят в Украину только после вакцинации. Фото: newsmakers.com.ua

Главными условиями приезда в Умань хасидов на празднование еврейского Нового года является стабилизация эпидемиологической ситуации и вакцинация прибывших.

Об этом во время телефонного разговора договорились главы министерств внутренних дел Украины и Израиля Арсен Аваков и Арие Дери. Также стороны обсудили возможную организацию приезда украинских паломников, сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.

Глава МВД Украины подчеркнул, что правоохранители готовы обеспечить безопасность паломников из Израиля.

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"Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут подтверждающие документы о вакцинации от Covid-19", - отметил Аваков.

Напомним, что в 2020 году тысячи хасидов пытались попасть в Украину, несмотря на введенные ограничения из-за пандемии.

Тогда отношения между странами стали натянутыми.

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