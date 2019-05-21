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вторник, 21 мая 2019 21:20

Аудит "Укроборонпрома" оказался под угрозой срыва

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Правительство и иностранные партнеры самоустранились от аудита государственного концерна "Укроборонпром", а внутренних ресурсов для проверки у предприятия нет.

Об этом написал директор информационно-консалтинговой компании "Defense Express" Сергей Згурец в своей статье для "Цензор.НЕТ", передает "Апостроф".

Он отметил, что решение премьер-министра Владимира Гройсмана уйти в отставку никоим образом не коснется обязательства провести аудит в госконцерне, при том, что поиск аудитора "Укроборонпром" должен завершить 25 мая.

 

Иностранные партнеры, в частности, США настаивали на аудите с 2017 года. Проект их тендера включал три лота на сумму в 130 миллионов гривен. Однако в начале 2019 года посол США Мари Йованович направила письмо главе украинского правительства с призывом обеспечить финансирование аудита за счет средств бюджета.

"Мы продолжаем призывать правительство поддерживать финансирование международного финансового аудита и оценки корпоративного управления "Укроборонпрома". Несколько известных западных аудиторских фирм подали заявки на этот тендер. Единственным барьером для начала этого аудита в настоящее время является отсутствие государственного финансирования ... Мы просим вас публично поддержать финансовый аудит и поручить Кабинету министров выделить необходимые средства для обеспечения его завершения", - говорилось в ее письме.


В марте 2019 после коррупционного скандала в оборонной сфере состоялось заседание СНБО, решением которого был введен в действие Указ Президента об организации проведения аудита концерна с привлечением международных экспертов.

Позже премьер Гройсман обязал само предприятие "Укроборонпром" в течение 10 дней завершить процедуры с аудиторскими компаниями, определить победителя и начать публичный финансовый аудит компании.

Автор отмечает, что на сегодня у "Укроборонпрома" нет свободных средств, а также реальных или потенциальных источников финансирования, чтобы оплатить тендер по аудиту. В финансовых планах концерна такие расходы не предусмотрены.

Концерн обратился в Минэкономразвития с просьбой вынести на рассмотрение Кабинета министров предложение, чтобы использовать для аудита средства из резервного фонда государственного бюджета, предлагалось взять средства взаймы. Однако это предложение не было поддержано правительством.

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Дата
21
мая

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