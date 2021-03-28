Атмосферный фронт принесет похолодание

В Киеве ближе к вечеру вероятен дождь. Фото: pixabay.com

Сегодня в Украине по-настоящему теплый день.

Температура воздуха прогреется до +10...15°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Холодный атмосферный фронт принесет понижение температуры лишь в западную часть страны до +6...9°С.

Дожди пройдут на западе, севере, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории будет преимущественно сухо.

В Киеве ближе к вечеру вероятен дождь. 28 марта в столице до +13°С.

А в начале следующей недели немного похолодает, но ненадолго.

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На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году тоже не следует ждать.