Астролог рассказала, в чьих карманах денег станет больше

На редкость непослушными будут дети. Имейте терпение. Фото: clutch.ua

3 октября люди будут плохо понимать друг друга. Трудно будет договориться о чем-то. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В недобрых сердцах может просыпаться злость, жестокость и мстительность, - говорит астролог. – Каждый будет судить о справедливости по своему усмотрению и заботиться только о собственных интересах. Не следует в четверг обращаться с просьбой к шефу. Рискуете попасть под горячую руку. На редкость непослушными будут дети. Имейте терпение. Не переходите на авторитарные методы воспитания. Заработки растут. Больше денег станет в карманах Дев, Весов, Водолеев и Рыб".

Овен

На текущие расходы денег хватает. Не проводите операции с недвижимостью. Распределение наследственного имущества пройдет не в вашу пользу.

Телец

Дефицита средств не будет. Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Невнимательный оплатит за товар дважды.

Близнецы

Ваш кошелек не будет пустым. Но поступления очередной прибыли задержится. Увеличивается список мелких расходов. Хорошо рассчитывайте каждый финансовый шаг.

Рак

Вкладывайте деньги в обновление интерьера своего жилища. Убытки могут принести шалости малышей. Ценные вещи и бумаги не оставляйте в доступном месте. Отношения с любимыми перейдут на новый уровень. Проявляйте инициативу.

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Лев

Денег мало в вашем кармане. Потому что в последнее время вырос список ежедневных расходов. Просмотрите его. Там есть лишние пункты. Не помогайте другим за счет вреда собственному бюджета.

Дева

В сфере финансов ожидается поворот к лучшему. Возможны лишние расходы на услуги сервисных служб. Оформление финансовой документации будет проходить с задержками. Пользуйтесь противозачаточными средствами. Не делайте абортов.

Весы

День удачных денежных взносов. Будут поступать выгодные финансовые предложения. Не задерживайте заработанное в кошельке. Деньги должны работать.

Скорпион

Приобретенные одежда и обувь не будут носиться. Оставьте попытки перевоспитать окружающих. Научитесь понимать мотивы их поступков. Тогда и в личной жизни проблем будет меньше.

Стрелец

Ваши финансовые ресурсы ограничены. Старайтесь не допускать увеличения задолженности. Вовремя платите за коммунальные услуги. Намечаются положительные изменения в отношениях с любимыми.

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Козерог

Заработать много денег не удастся. Еще труднее удачно воспользоваться заработанным. Удерживайте свой азарт покупателя.

Водолей

Понадобится срочно менять график работы. Не делайте ставку на финансовую поддержку. Вы не сможете выбраться из плена своих чувств. Забыть неудачный опыт отношений нелегко. Дайте выход эмоциям на танцевальной площадке.

Рыбы

Заработки будут поступать вовремя. Установится положительный финансовый баланс. Найдите время для общения со старшими членами семьи. Они потребуют особого внимания.

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