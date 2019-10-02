Астролог рассказала, в чьих карманах денег станет больше

 
Ексклюзивы
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
1 Просмотров: 3519
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 378
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3375
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3006
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 963
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7281
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9747
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 3024
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3348
Фото
Все фото
5
7
5
4
12
ВИДЕО: Тысячи активистов протестовали на Майдане Независимости против &quot;формулы Штайнмайера&quot;
ВИДЕО: Тысячи активистов протестовали на Майдане Независимости против "формулы Штайнмайера"
Освобожденным из России морякам подарили квартиры
Освобожденным из России морякам подарили квартиры
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Вагон с сюрпризом: в поезде Укрзализныци нашли кровавых клопов
Вагон с сюрпризом: в поезде Укрзализныци нашли кровавых клопов
В столице украинской колбасы создали самую большую мясную вкусняшку
В столице украинской колбасы создали самую большую мясную вкусняшку
Видео
Все видео
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Представили трейлер сериала "Война миров"
Представили трейлер сериала "Война миров"
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
1 Просмотров: 3519
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 837
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 882
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 693
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1809
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
четверг, 03 октября 2019 07:00

Астролог рассказала, в чьих карманах денег станет больше

  Комментировать
Астролог рассказала, в чьих карманах денег станет больше
На редкость непослушными будут дети. Имейте терпение. Фото: clutch.ua

3 октября люди будут плохо понимать друг друга. Трудно будет договориться о чем-то. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В недобрых сердцах может просыпаться злость, жестокость и мстительность, - говорит астролог. – Каждый будет судить о справедливости по своему усмотрению и заботиться только о собственных интересах. Не следует в четверг обращаться с просьбой к шефу. Рискуете попасть под горячую руку. На редкость непослушными будут дети. Имейте терпение. Не переходите на авторитарные методы воспитания. Заработки растут. Больше денег станет в карманах Дев, Весов, Водолеев и Рыб".

Овен

На текущие расходы денег хватает. Не проводите операции с недвижимостью. Распределение наследственного имущества пройдет не в вашу пользу.

Телец

Дефицита средств не будет. Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Невнимательный оплатит за товар дважды.

Близнецы

Ваш кошелек не будет пустым. Но поступления очередной прибыли задержится. Увеличивается список мелких расходов. Хорошо рассчитывайте каждый финансовый шаг.

Рак

Вкладывайте деньги в обновление интерьера своего жилища. Убытки могут принести шалости малышей. Ценные вещи и бумаги не оставляйте в доступном месте. Отношения с любимыми перейдут на новый уровень. Проявляйте инициативу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идет тепло

Лев

Денег мало в вашем кармане. Потому что в последнее время вырос список ежедневных расходов. Просмотрите его. Там есть лишние пункты. Не помогайте другим за счет вреда собственному бюджета.

Дева

В сфере финансов ожидается поворот к лучшему. Возможны лишние расходы на услуги сервисных служб. Оформление финансовой документации будет проходить с задержками. Пользуйтесь противозачаточными средствами. Не делайте абортов.

Весы

День удачных денежных взносов. Будут поступать выгодные финансовые предложения. Не задерживайте заработанное в кошельке. Деньги должны работать.

Скорпион

Приобретенные одежда и обувь не будут носиться. Оставьте попытки перевоспитать окружающих. Научитесь понимать мотивы их поступков. Тогда и в личной жизни проблем будет меньше.

Стрелец

Ваши финансовые ресурсы ограничены. Старайтесь не допускать увеличения задолженности. Вовремя платите за коммунальные услуги. Намечаются положительные изменения в отношениях с любимыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Цена моей жизни - $80,5 тысяч" - многодетная мама нуждается в пересадке легких

Козерог

Заработать много денег не удастся. Еще труднее удачно воспользоваться заработанным. Удерживайте свой азарт покупателя.

Водолей

Понадобится срочно менять график работы. Не делайте ставку на финансовую поддержку. Вы не сможете выбраться из плена своих чувств. Забыть неудачный опыт отношений нелегко. Дайте выход эмоциям на танцевальной площадке.

Рыбы

Заработки будут поступать вовремя. Установится положительный финансовый баланс. Найдите время для общения со старшими членами семьи. Они потребуют особого внимания.

Астролог рассказала, как привлечь к себе успех и деньги.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Астролог рассказала, в чьих карманах денег станет больше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 69300
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 35469
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 25039
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 Просмотров: 17263
В смертельном столкновении сошлись автобус и грузовик: первые подробности
В смертельном столкновении сошлись автобус и грузовик: первые подробности
4
 Просмотров: 15453
Общество
Дорожники объяснили, для чего устанавливают дополнительные видеокамеры на дорогах
Дорожники объяснили, для чего устанавливают дополнительные видеокамеры на дорогах Просмотров: 189
ВИДЕО: Тысячи активистов протестовали на Майдане Независимости против "формулы Штайнмайера"
ВИДЕО: Тысячи активистов протестовали на Майдане Независимости против "формулы Штайнмайера"
5
 1 Просмотров: 2727
Сколько украинцев считают Россию агрессором
Сколько украинцев считают Россию агрессором 2 Просмотров: 3169
Верховная Рада запустила процесс большой приватизации
Верховная Рада запустила процесс большой приватизации Просмотров: 396
Строительство Шулявского моста: движение восстановят в декабре
Строительство Шулявского моста: движение восстановят в декабре Просмотров: 324
Больше всего комментируют
9
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
6
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
6
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
3
Винник не захотел называть Россию агрессором
2
На Луценко завели дело по заявлению "слуг народа"
Голосов: 45617
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua