Астролог рассказала, каким знакам повезет в любви

Встретить свою судьбу 13 августа могут Раки, Львы и Козероги. Фото: astrozodiac.net

Во вторник 13 августа стоит ходить в гости. Посетите пожилых родственников, вспомните обычаи своего края. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Проявляйте гостеприимство. Будьте рады даже незнакомцам, которые случайно окажутся на вашем пороге, - говорит астролог. - Из-за таких людей придет благословение в вашу семью. Не позволяйте своему любопытству отвлекать вас от важных дел. Есть опасность провести день в разговорах или просидеть в Интернете без определенной цели. Потерянное время не вернется. Поэтому сознательно сосредоточивайтесь на главном. Влюбиться имеют шанс Тельцы, Весы, Скорпионы. Встретить свою судьбу смогут Раки, Львы и Козероги".

Овен

Решение финансовых проблем отложите до вечера. Утром вы можете только усугубить ситуацию. Берегите ювелирные изделия. В этот день их можно потерять или сломать.

Телец

Деньги должны работать. Не задерживайте их в кармане. В течение дня к вам будут обращаться много людей. Такая популярность не порадует. Под вечер вы будете чувствовать себя истощенными.

Близнецы

Поход по магазинам лучше отложить. Завязать новые знакомства вам помогут старые друзья. Не пропустите возможности расширить круг своего общения. Перед вами раскроются новые перспективы.

Рак

Дела будут идти хорошо. Деньги поступают стабильно. Отзовитесь по просьбе нуждающихся о финансовой помощи.

Лев

Не верьте обещаниям работодателей. Найдутся причины выплатить меньшую сумму за выполненную работу. Любимые не смогут провести с вами свободное время. Не следует думать, что их чувства угасли.

Дева

Почтовые переводы денег задержатся. Рассчитывать на них не стоит. Не желательно пользоваться услугами сайтов знакомств для поиска партнера. В этот день достойную пару найти будет трудно.

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Весы

Надо будет делать небольшие ремонтные работы в доме. Воспользуйтесь сэкономленными деньгами. Найдите средства на поддержание здоровья детей.

Скорпион

Один из самых удачных дней недели. Вам будет везти в финансовых делах. Совершите необходимые покупки после обеденного перерыва. Смените обстановку. По возможности проведите этот день с любимыми дальше от дома. Это позволит вам по-новому взглянуть друг на друга.

Стрелец

Вынашивать грандиозные финансовые планы не следует. Ограничьте расходы до необходимого минимума. Наблюдайте за рынком. Заметных изменений в личной жизни не предвидится. Поддерживайте дружелюбную переписку с интересными людьми.

Козерог

Состояние дел будет постепенно улучшаться. Часть ваших материальных обязанностей возьмут на себя близкие. Справиться с остальными вам будет не сложно. Будете более уязвимыми и сентиментальными.

Водолей

Ваши доходы будут зависеть от работы партнеров и сотрудников. Надежная команда поможет обеспечить необходимую прибыль. Не участвуйте в розыгрышах.

Рыбы

Романтические приключения не будут интересовать вас. Ищите контакта с людьми, которые имеют общие с вами интересы. Проведите вечер с единомышленниками. Принимайте утром контрастный душ, чтобы чувствовать бодрость в течение дня.

Неделя с 12 по 18 августа принесет немало впечатлений. В выходные отложите работу и насладитесь отдыхом.