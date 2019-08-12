Астролог рассказала, каким знакам повезет в любви

 
Ексклюзивы
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 4995
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8 Просмотров: 864
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 819
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1503
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3051
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2169
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5013
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14796
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15957
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Фото
Все фото
3
4
8
5
5
Переселенка рассказала, как пошла работать в ИТ в декрете
Переселенка рассказала, как пошла работать в ИТ в декрете
В Чернобыльской зоне зацвели розовые лилии - фото
В Чернобыльской зоне зацвели розовые лилии - фото
Мошенники и тонкие стены: украинка рассказала, что ее поразило в США
Мошенники и тонкие стены: украинка рассказала, что ее поразило в США
&quot;Фрукты дешевле чем колбаса&quot; - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
"Фрукты дешевле чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
Хинкали, аджарские хачапури не доставляем - переселенец открыл грузинское кафе
Хинкали, аджарские хачапури не доставляем - переселенец открыл грузинское кафе
Видео
Все видео
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Музыкальный дуэт А.R.M.I.A показали жажду к искусству в новом клипе
Музыкальный дуэт А.R.M.I.A показали жажду к искусству в новом клипе
В Украине определили самый большой арбуз сезона
В Украине определили самый большой арбуз сезона
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 4995
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4538
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4140
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7821
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 108
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 07:00

Астролог рассказала, каким знакам повезет в любви

  Комментировать
Астролог рассказала, каким знакам повезет в любви
Встретить свою судьбу 13 августа могут Раки, Львы и Козероги. Фото: astrozodiac.net

Во вторник 13 августа стоит ходить в гости. Посетите пожилых родственников, вспомните обычаи своего края. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Проявляйте гостеприимство. Будьте рады даже незнакомцам, которые случайно окажутся на вашем пороге, - говорит астролог. - Из-за таких людей придет благословение в вашу семью. Не позволяйте своему любопытству отвлекать вас от важных дел. Есть опасность провести день в разговорах или просидеть в Интернете без определенной цели. Потерянное время не вернется. Поэтому сознательно сосредоточивайтесь на главном. Влюбиться имеют шанс Тельцы, Весы, Скорпионы. Встретить свою судьбу смогут Раки, Львы и Козероги".

Овен

Решение финансовых проблем отложите до вечера. Утром вы можете только усугубить ситуацию. Берегите ювелирные изделия. В этот день их можно потерять или сломать.

Телец

Деньги должны работать. Не задерживайте их в кармане. В течение дня к вам будут обращаться много людей. Такая популярность не порадует. Под вечер вы будете чувствовать себя истощенными.

Близнецы

Поход по магазинам лучше отложить. Завязать новые знакомства вам помогут старые друзья. Не пропустите возможности расширить круг своего общения. Перед вами раскроются новые перспективы.

Рак

Дела будут идти хорошо. Деньги поступают стабильно. Отзовитесь по просьбе нуждающихся о финансовой помощи.

Лев

Не верьте обещаниям работодателей. Найдутся причины выплатить меньшую сумму за выполненную работу. Любимые не смогут провести с вами свободное время. Не следует думать, что их чувства угасли.

Дева

Почтовые переводы денег задержатся. Рассчитывать на них не стоит. Не желательно пользоваться услугами сайтов знакомств для поиска партнера. В этот день достойную пару найти будет трудно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине объявили штормовое предупреждение

Весы

Надо будет делать небольшие ремонтные работы в доме. Воспользуйтесь сэкономленными деньгами. Найдите средства на поддержание здоровья детей.

Скорпион

Один из самых удачных дней недели. Вам будет везти в финансовых делах. Совершите необходимые покупки после обеденного перерыва. Смените обстановку. По возможности проведите этот день с любимыми дальше от дома. Это позволит вам по-новому взглянуть друг на друга.

Стрелец

Вынашивать грандиозные финансовые планы не следует. Ограничьте расходы до необходимого минимума. Наблюдайте за рынком. Заметных изменений в личной жизни не предвидится. Поддерживайте дружелюбную переписку с интересными людьми.

Козерог

Состояние дел будет постепенно улучшаться. Часть ваших материальных обязанностей возьмут на себя близкие. Справиться с остальными вам будет не сложно. Будете более уязвимыми и сентиментальными.

Водолей

Ваши доходы будут зависеть от работы партнеров и сотрудников. Надежная команда поможет обеспечить необходимую прибыль. Не участвуйте в розыгрышах.

Рыбы

Романтические приключения не будут интересовать вас. Ищите контакта с людьми, которые имеют общие с вами интересы. Проведите вечер с единомышленниками. Принимайте утром контрастный душ, чтобы чувствовать бодрость в течение дня.

Неделя с 12 по 18 августа принесет немало впечатлений. В выходные отложите работу и насладитесь отдыхом.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Астролог рассказала, каким знакам повезет в любви». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 48673
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 31195
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 29610
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 21756
Куда делся &quot;Голос&quot; Вакарчука
Куда делся "Голос" Вакарчука Просмотров: 20970
Общество
Сообщили количество штрафов за вождение в нетрезвом состоянии
Сообщили количество штрафов за вождение в нетрезвом состоянии Просмотров: 81
Сколько должен весить рюкзак для первоклассника
Сколько должен весить рюкзак для первоклассника Просмотров: 153
Переселенка рассказала, как пошла работать в ИТ в декрете
Переселенка рассказала, как пошла работать в ИТ в декрете
3
 Просмотров: 396
Президент внес изменения в указ об увольнении главного пограничника Цигикала
Президент внес изменения в указ об увольнении главного пограничника Цигикала Просмотров: 1305
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение Просмотров: 7434
Больше всего комментируют
8
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
7
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2
"Луценко пытается заявить о себе в последний момент" - Лещенко
Голосов: 43101
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua