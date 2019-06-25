Астролог рассказала, как избежать неудач

Поздно вечером не выходите гулять по темным улицам. Открывать двери незнакомцам также не следует. Фото: dnews.dn.ua

Среда 26 июня более подойдет для разрушения чего-то старого, чем для создания нового. Используйте шанс улучшить свои дела. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Внесите коррективы в свои планы. Освободитесь себя от лишнего. Тогда удастся избежать неудач и заручиться успехом. Отложите проведение выставок, презентаций, творческих вечеров. Перенесите встречи, на которые не хочется идти. Вряд ли они пройдут удачно", - говорит астролог.

По словам астролога, стоит остерегаться коварных людей, аферистов и навязчивых поклонников.

"Поздно вечером не выходите гулять по темным улицам. Открывать двери незнакомцам также не следует. Возрастет количество преступлений", - говорит Елена Максимова.

Овен

Неудачный день. Сведите расходы к минимуму. Не используйте кредитных карт. Не допускайте задолженности.

Телец

Заботиться о повышении заработка не время. Старайтесь удержать существующие финансовые позиции. Предоставляйте материальную помощь пожилым людям.

Близнецы

Проведите ревизию своих активов. Вы можете заметить недостачу. Некоторая сумма денег пойдет на покрытие этого. Не создавайте задолженностей.

Рак

Заключать деловые соглашения не следует. Ваши партнеры не смогут сдержать слово. Оформление наследства и завещания отложите до конца недели.

Лев

Тяжелый день для вашего бюджета. Непродуманные финансовые операции приведут к большим убыткам. Берегите свое имущество от повреждения.

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Дева

Не берите взяток. Не вступайте в конфликт с законом. Лучше меньше заработать в этот день, но чувствовать себя безопасно. Регулярно можете встречаться с проявлениями хамства. Поэтому вечером неадекватно резко будете реагировать на претензии со стороны партнеров. Контролируйте себя.

Весы

Операции с недвижимостью пройдут неудачно. Воздержитесь от задатка за вещь, которая вам понравилась. Не следует дарить, занимать и переводить средства.

Скорпион

Купленные обновки будут носиться не долго. Поставленная сантехника быстро выйдет из строя. Воздержитесь от лишних расходов. Появление нового человека в вашем окружении не предвещает перемен к лучшему. Вскоре от него следует ожидать неприятностей.

Стрелец

Денег будет достаточно. Покупать одежду, украшения и галантерею не стоит. Порадуйте себя вкусненьким. Вызвать зависть у знакомых опасно. Перестаньте хвастаться своими успехами.

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Козерог

Носите в кошельке небольшую сумму. Не допускайте переплаты за предоставленные услуги. Трудно будет донести до окружающих какую-то информацию. Все будут заняты собственными делами. Не настаивайте на общении.

Водолей

Ситуация будет складываться в вашу пользу. Ожидается хороший заработок. Избегайте финансовых спекуляций. Не подвергайте свой кошелек опасности.

Рыбы

Деньги не будут держаться кармане. Рассчитывать на хороший заработок бесполезно. Свидание с милыми не принесут удовольствие. Лучше провести вечер дома.

Астролог рассказала, что можно и чего не следует делать в последнюю неделю июня.