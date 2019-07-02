Астролог рассказала, что можно делать перед солнечным затмением

2 июля не стоит рассчитывать на свою интуицию. Она подведет. Фото: stb.ua

В ночь со 2 на 3 июля состоится солнечное затмение. В этот день не стоит кардинально менять свои планы и запускать новые проекты. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"2 июля лучше завершать начатое. Освободитесь от лишних вещей. Сделайте генеральную уборку дома. Отдайте долги, - советует астролог. - Большинство проблем может возникать из-за поспешности и принятия непродуманных решений. Не полагайтесь на свою интуицию. Она подведет. Ходите осторожно крутыми тропами. День способствует борьбе с вредными привычками".

Овен

Вы будете иметь прекрасное приподнятое настроение. Поделитесь им с окружающими. Помогите им преодолеть депрессию. Больше времени проводите с друзьями и семьей.

Телец

Уровень заработков не станет меньше. И деньги могут слишком быстро исчезать. Ищите источник убытков. Наведите порядок в финансовой документации.

Близнецы

Понадобится умение быстро ориентироваться в изменениях на рынке. На находчивых и смелых ожидает финансовый успех. Хорошо рассчитывайте возможные последствия своих действий.

Рак

Обстоятельства будут всячески мешать вам осуществить задуманное. Обещанные деньги не попадут в ваши руки. Так что не спешите на них рассчитывать. Звезды будут способствовать серьезным намерениям. Время позаботиться о создании уютного семейного гнездышка.

Лев

Вам может не везти в финансовых делах. Попробуйте сохранить свой капитал. Не тратьте денег без крайней необходимости. Не будьте эгоистичными. Учитывайте интересы партнеров

Дева

Все пойдет по плану. Вечер не будет способствовать росту доходов. Браться за дополнительную работу не следует. Хорошо за нее не заплатят.

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Весы

В личной жизни изменений не будет. Самые интересные приключения случатся с вами в пути. Не отказывайтесь от общения с малознакомыми людьми.

Скорпион

Ваши инициативы любимые будут воспринимать критически. Вы не сможете их чем-то удивить. Не ругайтесь. Займитесь каждый своими делами.

Стрелец

Более удачно пройдут финансовые операции во второй половине дня. Избегайте штрафных санкций. Не спорьте с представителями исполнительной власти. Не засиживайтесь допоздна на работе. Может надоедать головная боль.

Козерог

Позаботьтесь о своем будущем. Сделайте первый страховой взнос. Добрый день для оформления наследства.

Водолей

Выдвигать материальные претензии не время. Вы не достигнете своей цели. Убытки вам никто не возместит. Задовольниться пока имеющимися ресурсами. Деньги в карман не переведутся.

Рыбы

Деньги будут поступать вовремя. Старайтесь поддерживать разумный баланс между доходами и расходами. Не позволяйте знакомым втянуть вас в очередную финансовую авантюру.

Первая неделя июля начнется с солнечного затмения. Астролог советует заканчивать отношения, которые разочаровали, и проститься с людьми, которые нанесли много боли.