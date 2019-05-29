Астролог рассказала, чем запомнится последний день весны

 
Ексклюзивы
1/5
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 1107
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1701
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2 Просмотров: 1836
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2655
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1269
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 531
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7074
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7650
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3708
Фото
Все фото
13
4
16
6
12
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Показали захватывающие фото с тренировок спецназовцев
Показали захватывающие фото с тренировок спецназовцев
Киевлянка рассказала, как создает конфеты из сыра
Киевлянка рассказала, как создает конфеты из сыра
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Видео
Все видео
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Показали испытания обновленных украинских ракет
Показали испытания обновленных украинских ракет
Стеклянный "мост Кличко" трещит по швам
Стеклянный "мост Кличко" трещит по швам
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 99
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 441
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2655
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 23806
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 225
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 07:00

Астролог рассказала, чем запомнится последний день весны

  Комментировать
Астролог рассказала, чем запомнится последний день весны
День способствует интеллектуальным занятием. Начинайте изучение языков. Фото: kinesiovita.com

31 мая подарит незабываемые впечатления. Ощущение безысходности отступит. Оптимизма и веры в лучшее будущее українцам не занимать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди будут смотреть на свои дела более оптимистично, - говорит астролог. - День способствует интеллектуальным занятием. Начинайте изучение языков. Овладевайте работой на компьютере. Повышайте квалификацию. Не стоит обращаться с жалобами к администрации. Вы можете навредить своей карьере".

По словам Максимовой, хорошо будет работать на земле.

"Пересаженные этого дня комнатные растения будут хорошо цвести. Проведите больше времени на природе. Удачной будет поездка на дачу", - говорит Елена Максимова.

Читайте полный прогноз астролога для каждого знака на 31 мая.

Овен

Заключайте сделки по финансовым вопросам. Не медлите с принятием решений по распределению существующих средств. Нагрузка на ваш кошелек будет расти. Уменьшайте нагрузку на печень. Больным дискинезией желчегонных путей стоит начать курс профилактического лечения.

Телец

Ради улучшения материального положения в будущем стоит пойти на дополнительные расходы сейчас. Внимательно просчитывайте свои финансовые перспективы. Вечер пройдет в обычных заботах. Подготовьтесь к выходным. Именно они обещают приятные изменения в вашей жизни.

Близнецы

Сохраняется средний уровень заработка. Попробуйте уменьшить расходы. Вы будете стремиться к романтическим приключениям. Не пропустите очередной вечеринки.

Рак

Средств хватает не только на оплату текущих счетов. Фортуна на вашей стороне. Можно позволить себе и внеплановые расходы. Может беспокоить насморк. Последовательно занимайтесь лечением простуды. Избегайте развития ринита и гайморита.

Лев

Ждите перспективные финансовые предложения. Впоследствии благодаря им заработки возрастут. Не позволяйте серой обыденности разрушить ваше счастье. Устройте маленький семейный праздник хоть и с вымышленного поводу.

Дева

Сделайте ревизию своих активов. Тщательно спланируйте основные расходы на месяц вперед. Учтите заметное уменьшение доходов в ближайшем будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В метро не будут продавать жетоны в автоматах

Весы

Потребности и возможности не будут совпадать. Не гонитесь за престижными вещами. Дороже - не значит лучше. Не делайте долгов. Можете попасть в любовный треугольник. Не давайте обещаний двум партнерам. Сделайте выбор.

Скорпион

Поступит несколько небольших сумм. Часть ожидаемых денег задержится. Не покупайте компьютеров и средств связи. Ожидаются положительные изменения в личной жизни. Не засиживайтесь дома.

Стрелец

Впереди непростой финансовый период. Позаботьтесь о защите существующего капитала. Не берите на себя дополнительных материальных обязанностей. Небрежное отношение оттолкнет партнеров от вас.

Козерог

Отложите проведение крупных банковских операций. Не тратьте время на выяснение отношений. Найдите общее дело на двоих. Тогда и потребность в откровенном разговоре отпадет. Не переохлаждайте нижнюю часть тела. Спровоцируете появления воспалительных процессов в почках и мочевом пузыре.

Водолей

Финансовая ситуация меняется к лучшему. Поступления прибыли ожидайте в вечернее время. Займитесь оформлением наследства. Придется выбирать между карьерой и личным. Соединить эти вещи вряд ли удастся.

Рыбы

Деньги будут идти в руки. Ожидается повышение заработка. Вкладывайте средства в рекламу. Хорошее время для приобретения бытовой техники и переписки. Порадуйте дорогих вам людей теплой вестью. Позвоните старшим членам семьи.

Астролог также рассказал, чем запомнится украинцам последняя неделя весны.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Астролог рассказала, чем запомнится последний день весны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 38718
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 23815
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 18333
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10107
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 9752
Общество
Сегодня Федота Овсянка: приметы и обычаи
Сегодня Федота Овсянка: приметы и обычаи Просмотров: 117
Какой погоды ждать в последний весенний день
Какой погоды ждать в последний весенний день Просмотров: 18
Существенно подорожал сжиженный газ
Существенно подорожал сжиженный газ Просмотров: 108
Вакарчук рассказал о "черных пиарщиках" в своей партии
Вакарчук рассказал о "черных пиарщиках" в своей партии Просмотров: 909
Родные политзаключенных раскритиковали Ирину Геращенко
Родные политзаключенных раскритиковали Ирину Геращенко Просмотров: 765
Больше всего комментируют
6
Зеленский хайпанул на шаурме
5
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
4
Суд над Россией: Зеленский сформировал делегацию
3
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
2
Рада не отправила Гройсмана в отставку
Голосов: 39293
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua