Астролог рассказала, чем запомнится последний день весны

День способствует интеллектуальным занятием. Начинайте изучение языков. Фото: kinesiovita.com

31 мая подарит незабываемые впечатления. Ощущение безысходности отступит. Оптимизма и веры в лучшее будущее українцам не занимать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди будут смотреть на свои дела более оптимистично, - говорит астролог. - День способствует интеллектуальным занятием. Начинайте изучение языков. Овладевайте работой на компьютере. Повышайте квалификацию. Не стоит обращаться с жалобами к администрации. Вы можете навредить своей карьере".

По словам Максимовой, хорошо будет работать на земле.

"Пересаженные этого дня комнатные растения будут хорошо цвести. Проведите больше времени на природе. Удачной будет поездка на дачу", - говорит Елена Максимова.

Читайте полный прогноз астролога для каждого знака на 31 мая.

Овен

Заключайте сделки по финансовым вопросам. Не медлите с принятием решений по распределению существующих средств. Нагрузка на ваш кошелек будет расти. Уменьшайте нагрузку на печень. Больным дискинезией желчегонных путей стоит начать курс профилактического лечения.

Телец

Ради улучшения материального положения в будущем стоит пойти на дополнительные расходы сейчас. Внимательно просчитывайте свои финансовые перспективы. Вечер пройдет в обычных заботах. Подготовьтесь к выходным. Именно они обещают приятные изменения в вашей жизни.

Близнецы

Сохраняется средний уровень заработка. Попробуйте уменьшить расходы. Вы будете стремиться к романтическим приключениям. Не пропустите очередной вечеринки.

Рак

Средств хватает не только на оплату текущих счетов. Фортуна на вашей стороне. Можно позволить себе и внеплановые расходы. Может беспокоить насморк. Последовательно занимайтесь лечением простуды. Избегайте развития ринита и гайморита.

Лев

Ждите перспективные финансовые предложения. Впоследствии благодаря им заработки возрастут. Не позволяйте серой обыденности разрушить ваше счастье. Устройте маленький семейный праздник хоть и с вымышленного поводу.

Дева

Сделайте ревизию своих активов. Тщательно спланируйте основные расходы на месяц вперед. Учтите заметное уменьшение доходов в ближайшем будущем.

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Весы

Потребности и возможности не будут совпадать. Не гонитесь за престижными вещами. Дороже - не значит лучше. Не делайте долгов. Можете попасть в любовный треугольник. Не давайте обещаний двум партнерам. Сделайте выбор.

Скорпион

Поступит несколько небольших сумм. Часть ожидаемых денег задержится. Не покупайте компьютеров и средств связи. Ожидаются положительные изменения в личной жизни. Не засиживайтесь дома.

Стрелец

Впереди непростой финансовый период. Позаботьтесь о защите существующего капитала. Не берите на себя дополнительных материальных обязанностей. Небрежное отношение оттолкнет партнеров от вас.

Козерог

Отложите проведение крупных банковских операций. Не тратьте время на выяснение отношений. Найдите общее дело на двоих. Тогда и потребность в откровенном разговоре отпадет. Не переохлаждайте нижнюю часть тела. Спровоцируете появления воспалительных процессов в почках и мочевом пузыре.

Водолей

Финансовая ситуация меняется к лучшему. Поступления прибыли ожидайте в вечернее время. Займитесь оформлением наследства. Придется выбирать между карьерой и личным. Соединить эти вещи вряд ли удастся.

Рыбы

Деньги будут идти в руки. Ожидается повышение заработка. Вкладывайте средства в рекламу. Хорошее время для приобретения бытовой техники и переписки. Порадуйте дорогих вам людей теплой вестью. Позвоните старшим членам семьи.

Астролог также рассказал, чем запомнится украинцам последняя неделя весны.