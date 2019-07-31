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четверг, 01 августа 2019 07:00

Астролог рассказала, чем удивит первый день августа

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Астролог рассказала, чем удивит первый день августа
В четверг 1 августа будет ломаться техника и разрушаться планы. Фото: astrozodiac.net

На небе 1 августа увидим Новолуние. Утро будет неудачным. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В четверг будет ломаться техника и разрушаться планы, - говорит астролог. - Мало что будет происходить без лишних хлопот. Важнейшие дела сделайте после обеда. Держитесь подальше от мстительных людей. Не теряйте время на выслушивания новых идей. Им не дано осуществиться. Направьте свою энергию на поддержание действующих проектов. Удивитесь, какой результат это даст".

Овен

Будет везти в финансовых делах. Однако знайте меру. Жадность до добра не доведет. Продавать и покупать недвижимость не время.

Телец

Оставайтесь пунктуальными. Рискуете потерять часть доходов. Обратитесь за помощью к опытным людям.

Близнецы

Остерегайтесь воров. Защищайте свой кошелек от кражи. Имейте некоторую сумму для покрытия непредвиденных расходов. Не надо знакомить любимых с родственниками. Ваш выбор может не понравиться им.

Рак

Не пора идти к шефу с разговором о повышении заработка. Вы можете достичь противоположного. Порадуйте детей обновками. Гипертоникам необходимо следить за самочувствием. Избегайте изнурительной физической работы.

Лев

Трудно будет объективно оценить коммерческие предложения. Отложите решение материальных вопросов. Не берите кредитов. Будет беспокоить чувство тяжести в желудке. Устройте себе постный день. Основу рациона должны составлять овощи и фрукты.

Дева

Дела будут идти хорошо. Вы будете иметь стабильную прибыль. Неудачным будет вечер. Покупки и договоренности не следует осуществлять после обеда.

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Весы

Более удачно пройдут финансовые операции в первой половине дня. Избегайте штрафных санкций. Не спорьте с представителями полиции.

Скорпион

Впереди сложный финансовый период. С этого дня прилагайте усилия для сохранения и разумного размещения своих средств. Звезды будут активно способствовать вам.

Стрелец

Денег в кармане мало для осуществления необходимых выплат. К тому же ожидаются убытки из-за приобретения некачественного товара. Будьте внимательны.

Козерог

Предмет вашей любви не будет отвечать взаимностью. Узнайте больше о его интересах. Станьте ему для начала интересным собеседником.

Водолей

Желания не будут совпадать с возможностями. Много денег заработать не удастся. Не стоит и стремиться к этому.

Рыбы

Звезды будут способствовать серьезным намерениям. Время позаботиться о создании уютного семейного гнездышка. Обсудите детали с любимыми. Может возникать ощущение песка в глазах. Не лишайте себя полноценного отдыха.

Эксперты назвали даты, когда состоятся две серьезные магнитные бури.

Автор: Gazeta.ua
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