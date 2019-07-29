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вторник, 30 июля 2019 07:00

Астролог рассказала, чем удивит 30 июля

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Астролог рассказала, чем удивит 30 июля
В личной жизни наступает время перемен. Фото: astrozodiac.net

Во вторник 30 июля поступит небольшая сумма денег. Основных заработков следует ожидать в начале следующего месяца. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Часть сэкономленных средств пойдет на нужды семьи, - говорит астролог. - Чаще будет возникать раздражение. Сдерживайте желание резко высказаться в адрес окружающих. Они не будут молчать. Трудно будет сосредоточиться на работе. Чаще могут встречаться ошибки в расчетах".

По словам астролога, часто возникать проблемы на дорогах из-за замедленную реакцию водителей.

"В личной жизни наступает время перемен, - говорит Максимова. - Готовьтесь удивляться и восхищаться. Вокруг будет много красивых вещей и людей. Знакомьтесь и принимайте приглашение на свидание".

Овен

Провоцировать откровенные разговоры не следует. Партнеры будут всячески отклоняться от них. Предусмотреть реакцию вашего кишечника на незнакомые блюда будет трудно. Избегайте расстройства системы пищеварения.

Телец

В вашем распоряжении достаточно денег. Можно осуществить давно запланированные покупки. Только не спешите с выбором, чтобы не переплачивать.

Близнецы

Напомнят о себе старые задолженности. Размер прибыли будет несколько ниже ожидаемого. Не беритесь за сомнительные финансовые проекты.

Рак

Уровень заработка постепенно будет снижаться. Может возникать проблема с получением наличных на руки. Расплачивайтесь картой. Избегайте кредитов.

Лев

Не жалейте средств на благотворительные дела. Они скоро вернутся вам в виде финансовой удачи.

Дева

Будут поступать различные финансовые предложения. Не отказывайтесь от дополнительных источников дохода. Окружающим тяжело будет угодить вам. Причиной может стать ваша внутренняя растерянность.

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Весы

День рискованной финансовой деятельности. Возможны серьезные потери. Не берите денег под залог. Вы потеряете свое имущество.

Скорпион

Сумма необходимых расходов значительно превышает ваши возможности. Распределите их на срочные и те, которые могут подождать. Не делайте долгов. Не продлевает общение с неприятным вам человеком. Сумейте прервать эти отношения.

Стрелец

Деньги сами будут идти в ваши руки. Вам останется только позаботиться об их разумное распределение. Возможна ценная находка.

Козерог

Резко увеличивается отток средств. Вашими ресурсами воспользуются близкие люди. Придется обходиться малым.

Водолей

Бизнес потребует дополнительных взносов. Не желательно на этом экономить. Дальновидная финансовая политика принесет впоследствии хорошую прибыль.

Рыбы

Проблем с деньгами не будет. Подождите с выплатой первого страхового взноса. Не нужно заниматься куплей-продажей недвижимости.

На 29-30 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются град и шквалы.

Автор: Gazeta.ua
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