Астролог рассказала, чего нельзя делать 4 сентября

4 сентября - неудачный день для путешествия. Фото: stb.ua

В среду 4 сентября люди будут терять голову из-за зависти и ревности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Концентрируйте внимание на собственных делах. Не смотрите на успехи конкурентов, - говорит астролог. - Доверяйте близким людям. Дух авантюризма будет просыпаться в горячих головах. Во многих проснется желание отомстить за обиду. Старайтесь решать проблемы мирным путем. Ни натворите зла. Кто будет сеять неприязнь и вражду, то от нее и пострадает. Неудачный день для путешествия".

Овен

На женатых ждет приятный вечер в кругу семьи. Одинокие имеют шанс найти свою пару. Стоит заниматься оформления наследства или имущественных поручений.

Телец

Старайтесь не вмешиваться в чужие семейные конфликты. Вы только усложните ситуацию и рискуете потерять друзей.

Близнецы

Деньги будут поступать вовремя. Старайтесь поддерживать разумный баланс между доходами и расходами. Не позволяйте знакомым втянуть вас в очередную финансовую авантюру.

Рак

Уровень доходов не станет меньше. Деньги будут слишком быстро исчезать. Ищите источник убытков. Наведите порядок в финансовой документации.

Лев

Обстоятельства будут всячески мешать осуществить задуманное. Обещанные деньги не попадут в ваши руки. Сдерживайте свой эгоизм. Учитывайте интересы партнеров, если не хотите разрушить отношения.

Дева

Вам будет везти в финансовых делах. Попробуйте увеличить свой капитал. Проявляйте гибкость в работе с людьми. Это принесет вам дополнительную прибыль.

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Весы

Звезды будут способствовать серьезным намерениям. Время позаботиться о создании уютного семейного гнездышка. Сделайте первый шаг. Обсудите детали с любимыми.

Скорпион

Утром все будет идти по плану. Неприятных неожиданностей не будет. Вечер не поспособствует росту доходов. Браться за дополнительную работу не следует. Хорошо за нее не заплатят.

Стрелец

Ожидается средний уровень доходов. Сосредоточьтесь на основном виде деятельности. Дополнительных взносов потребует ваше авто.

Козерог

Вкладывать свои деньги в чужой бизнес не торопитесь. Вернуть их будет непросто. Увеличатся расходы на транспорт.

Водолей

Более удачно пройдут финансовые операции во второй половине дня. Избегайте штрафных санкций. Не спорьте с представителями полиции. Контролируйте свое нетерпение. Не будьте категоричными в высказываниях.

Рыбы

Выдвигать материальные претензии не время. Вы не достигнете своей цели. Убытки вам никто не возместит. Придется задовольниться пока имеющимися ресурсами. Деньги в кармане не переведутся.

Неделю со 2 по 8 сентября окажется многообещающим. Астролог рассказала, чем стоит заниматься в первую неделю осени.