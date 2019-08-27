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среда, 28 августа 2019 07:00

Астролог рассказала, чего нельзя делать 28 августа

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Астролог рассказала, чего нельзя делать 28 августа
Нельзя ссориться, обвинять кого-то и выяснять отношения. Фото: astrozodiac.net

28 августа сдерживайте себя. Наговорите лишнего, а потом будете жалеть. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Звезды будут толкать злые языки затевать споры и сплетничать, - говорит астролог. - Не подходящее время для покупки авто и недвижимости. Не выставляйте на продажу земельные участки и гаражи. Нельзя ссориться, обвинять кого-то и выяснять отношения. Замедляются обменные процессы в организме. Хуже будут выводиться шлаки. Нельзя начинать нового курса лечения. Придерживайтесь привычного рациона питания".

Овен

Будьте крайне осторожны. Неблагоприятный день для осуществления денежных операций. Пары со стажем будут переживать новый приток взаимных чувств. Не допускайте случайных половых связей.

Телец

Больших надежд не возлагайте на этот день. Из-за собственной неорганизованности вы избавите себя возможности получить дополнительные средства. Разумно распределите существующую на руках сумму.

Близнецы

Внешние обстоятельства не дадут вам спокойно зарабатывать деньги. Будьте настойчивы. Покупать авто не следует. Однодневное голодание хорошо повлияет на работу желудка.

Рак

Деньги будут поступать небольшими суммами. Отложите покупку авто или квартиры. Электронику лучше покупать в конце дня.

Лев

Отток средств не становится меньше. Ищите дополнительные источники заработка. Отложите поход к мануальному терапевту. Остерегайтесь падения на спину. Есть риск смещения позвонков.

Дева

Вести себя самоуверенно. Не отталкивает верных партнеров. Обостряется обоняние. Будете плохо переносить резкие запахи вокруг себя. Избегайте пассивного курения.

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Весы

Вам будет везти. Финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу. Попробуйте забыть вечером о деньгах и проблемах на работе. Почувствуйте себя желанными партнерами. Наслаждайтесь жизнью.

Скорпион

Милые будут слишком навязчивы. Они будут стремиться проводить с вами больше времени. Сдерживайте раздражение. Цените их желание угодить.

Стрелец

На руках будет ограничена сумма. Пригодится ваша природная практичность. Ищите оптимальное соотношение цены и качества товара. Кое-что можно приобрести во время распродажи.

Козерог

Будет везти в мелочах. Участвуйте в распродаже товаров. Переговоры по финансовым вопросам проводить не время.

Водолей

Родители могут слишком категорически высказываться о ваших любимых. Придется отстаивать свой выбор. Полезными будут массаж и контрастный душ. Начните утро с интенсивной гимнастики.

Рыбы

Вас может подвести стремление к сверхприбыли. Азарт - плохой помощник в финансовых вопросах. Избегайте участия в незаконных махинациях. Вовремя оплачивайте счета.

Астролог рассказала, чего ждать от последней недели лета и когда составлять планы на осень.

Автор: Gazeta.ua
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