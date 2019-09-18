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четверг, 19 сентября 2019 07:00

Астролог назвала знаки, в чьих карманах станет больше денег

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Астролог назвала знаки, в чьих карманах станет больше денег
Деловые встречи лучше перенести. Стоит быть осторожными с лекарствами. Фото: astrozodiac.net

В четверг 19 сентября люди будут слишком уязвимыми. Следите за своими словами. Не обижайте окружающих. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не будьте быстрыми на расправу. Воспалительные натуры будут выявлять вспыльчивости по малейшему поводу, - говорит астролог. – Могут возникать проблемы с вниманием. Будут теряться вещи. Деловые встречи лучше перенести. Стоит быть осторожными с лекарствами, агрессивными веществами и продуктами питания. Избегайте отравления организма. Больше денег станет в кармане Львов, Стрельцов и Рыб".

Овен

Осуществлению ваших финансовых планов будут препятствовать внешние обстоятельства. Оставайтесь собранными. Вскоре ожидаются изменения к лучшему.

Телец

Откажитесь от похода по магазинам. Зря потратите деньги. Купленная одежда не будет носиться. Посвятите этот вечер себе. Займитесь любимыми делами. Не беритесь за решение чужих проблем.

Близнецы

Отнеситесь осторожно к новым финансовым предложений. Ваши доходы существенно не изменятся. Соглашайтесь на дополнительную работу. Устройте вечер воспоминаний в семье. Смотрите домашнее видео.

Рак

Прибыли будут меньше ожидаемой. Будет ощущаться дефицит средств. Сумейте разумно распорядиться имеющимися средствами.

Лев

Не оставляйте детей без присмотра. Следите за работой бытовой техники. Вам не хватит терпения во время разговоров с любимыми. Партнеры будут демонстрировать худшие черты характера. Держитесь. Скоро все станет на свои места.

Дева

Часть доходов пойдет на погашение срочных счетов. Ожидаемая финансовая помощь задержится. Не пора делать крупные покупки. Прощайте любимых. Давайте им второй шанс. Вскоре отношения стабилизируются.

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Весы

Выберите позицию наблюдателя. Следите за изменениями на рынке. Попытки заработать дополнительную сумму не дадут результата.

Скорпион

Есть опасность потерь из-за принятия поспешных решений. Не оформляйте имущественных поручений. Проверяйте сдачу на рынке.

Стрелец

Отношения будут складываться гармонично, но вы изволите большего. Опомнитесь. Попробуйте присмотреться к своим партнерам. Вы недооцениваете их.

Козерог

Финансовая ситуация становится более сложной. Понадобятся дополнительные материальные ресурсы. Не используйте кредитные карточки. Не стоит делать пирсинг или татуировки. Места повреждения тела будут заживать грубыми шрамами. Возможно нагноение.

Водолей

Все идет по плану. Недостачи в конце дня не будет. Бодрствуйте во время проведения операции по покупке недвижимости. День выдастся напряженным. Назначайте свидания на вечер.

Рыбы

Финансовый вопрос будет стоять не так остро как раньше. Однако доходы еще не будут полностью покрывать ваших потребностей. Старайтесь избегать задолженностей.

Астролог предупредила, чего ждать от недели, которая продолжается.

Автор: Gazeta.ua
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