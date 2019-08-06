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Астролог назвала знаки, на которые ждет финансовый успех

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Астролог назвала знаки, на которые ждет финансовый успех
Заработков становится меньше. Проблем с деньгами не будет у Овнов, Раков и Весов. Фото: astrozodiac.net

7 августа будьте сосредоточенными и настойчивыми. Хорошо будет вестись изобретателям. Не отступайте перед трудностями. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Детально продумайте, чего вы хотите, - говорит астролог. - Это поможет быстрее воплотить в жизнь свои планы на будущее. Многих от работы будут отвлекать родственники и друзья. Заработков становится меньше. Проблем с деньгами не будет у Овнов, Раков и Весов. Финансовый успех ждет Стрельцов и Водолеев. Придется некоторое время пожить в экономном режиме. Ищите нестандартные способы решения проблем".

По словам астролога, в среду нельзя никуда спешить.

"Позвольте мира и покоя поселиться в вашем сердце, - говорит Максимова. - В случае необходимости посетите психолога. Поделитесь проблемой с другом. Помогите ближним преодолеть трудный период в их жизни. Слушайте музыку и пение птиц".

Овен

Родители могут активно насаждать вам собственный образ жизни. Не идите против своих интересов и предпочтений. Ищите компромиссы в общении с ними. Не жалейте денег на нужды детей.

Телец

Преодолевать финансовые трудности придется самостоятельно. Поэтому не теряйте времени на поиски помощников. Вы прекрасно сами справитесь с проблемами.

Близнецы

Изменение направления деятельности будет негативно влиять на ваш бюджет. Вы с любимыми не будете понимать друг друга. Учтите особенности их характера. Не спорьте.

Рак

Ожидается материальный приход не только в виде денег. Вам могут подарить полезные вещи. Сделайте в свою очередь небольшой презент дорогому человеку.

Лев

Заработок не будет соответствовать вашим ожиданиям. В случае необходимости обратитесь за помощью к близким. Не принимайте фармпрепаратов для снижения веса.

Дева

Есть опасность значительных материальных потерь. Не рискуйте собственными деньгами. Не давайте посторонним права распоряжаться вашей собственностью.

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Весы

Деньги не будут переводиться в вашем кармане. Пополните свои сбережения. День приятных неожиданностей в личной жизни. Приготовьте сюрприз для любимых. Будьте готовы к смелым шагам с их стороны.

Скорпион

Содержится стабильная ситуация. Можно участвовать в коллективных финансовых проектах. Партнеры не подведут. Сделанные вечером покупки будут удачными.

Стрелец

Вас ждет финансовый успех. Воспользуйтесь возможностью улучшить свое материальное положение. Может вернуться простуда. Обратитесь к советам народной медицины.

Козерог

Договоренности по финансовым вопросам совершите во второй половине дня. Возможны задержки при проведении банковских операций. Купленное авто не будет служить долго.

Водолей

Расширяйте свою финансовую деятельность. Вы можете выйти на новый уровень материального обеспечения. Ищите альтернативные источники заработка.

Рыбы

Новые финансовые проекты будут убыточными. Придется воспользоваться сэкономленными средствами. Поиски ярких впечатлений завершатся неудачно. Новые избранники быстро потеряют интерес к вам.

В августе ожидается 2 серьезные магнитные бури, а также несколько менее сильных, но ощутимых магнитных колебаний. Когда их ждать и как подготовиться.

Автор: Gazeta.ua
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