Астролог назвала знаки, которым повезет в любви

1 августа будет молодой месяц. Не планируйте ничего важного на первую половину недели. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Тяжелым будет вторник. Могут теряться документы и нужная информация, - говорит астролог. - С четверга появится больше шансов достичь желаемого. Планируйте работу на месяц вперед. На выходных почувствуете облегчение. Высокой станет работоспособность. Заканчивайте все, что затянулось".
По словам астролога, это удачное время для уборки в доме.
"Наступает период перемен в личной жизни. Будьте открытыми к новым поклонникам. Среди них есть шанс встретить свою пару. Будет везти в любви Овнам, Ракам, Весам и Козерогам", - говорит Максимова.
Овен (21 марта - 20 апреля)
Можете чувствовать себя растерянными. Решить что-то быстро мало кому удастся. Любимым не будет хватать вашей инициативности. Чаще звоните им, пригласите на прогулку.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Придется задержаться на работе допоздна. Много денег будет поглощать дом. Не планируйте покупки холодильника или телевизора. Удачное время, чтобы бросить пить и курить.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Продемонстрируйте миру все, что умеете. Это неделя внутреннего обновления. Тратьте как можно меньше. Не обращайтесь к сервисным службам. Сблизятся люди, которые занимаются общими делами. Участятся служебные романы.
Рак (22 июня - 22 июля)
Начнете протестовать против изменений в коллективе и семье. Нельзя менять место жительства, решать серьезные имущественные вопросы. Дефицита средств не будет. Накапливайте финансовые резервы. Это плодотворный период.
Лев (23 июля - 23 августа)
Собственные заработки будут скромными. Воспользуйтесь поддержкой партнеров по бизнесу. Достаточно упрекать любимых. Оставайтесь терпеливыми. Молчание - золото.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Серьезных заработков ждите после выходных. Соседи пригодятся. Они поддержат тогда, когда вы меньше того ожидаете. Не выходите с непокрытой головой в жаркий день.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Кто-то постоянно будет руководить вашей жизнью. Придется подчиняться давлению других людей и обстановки. Это хорошее время для поиска партнеров по бизнесу. Отложите покупку обуви. Она не будет носиться.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Не пренебрегайте интересными предложениями. Хватит времени, чтобы думать об отдыхе и семью. Работы достаточно, но и заработки не заставят себя ждать. Карман всегда будет полный. Позвольте себе крупные покупки.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вы становитесь популярными. Расширяется круг общением. Не занимайтесь закаливанием. Во время новолуния тело плохо будет реагировать на холод.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Остерегайтесь конфликтов на работе и коллективе. Повлиять на ситуацию не сможете. А нажить себе врагов - запросто. Обновлять гардероб лучше в субботу.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Не тратьте больше, чем привыкли, чтобы не пришлось занимать. Хорошие советы будут давать братья и сестры. Прислушайтесь к ним.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Дела пойдут лучше во второй половине недели. Заработки растут. Удачной будет пятница. Следите во время подписания финансовых документов.
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