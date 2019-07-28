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воскресенье, 28 июля 2019 20:00

Астролог назвала знаки, которым повезет в любви

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Астролог назвала знаки, которым повезет в любви
С четверга появится больше шансов достичь желаемого. Фото: clutch.ua

1 августа будет молодой месяц. Не планируйте ничего важного на первую половину недели. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Тяжелым будет вторник. Могут теряться документы и нужная информация, - говорит астролог. - С четверга появится больше шансов достичь желаемого. Планируйте работу на месяц вперед. На выходных почувствуете облегчение. Высокой станет работоспособность. Заканчивайте все, что затянулось".

По словам астролога, это удачное время для уборки в доме.

"Наступает период перемен в личной жизни. Будьте открытыми к новым поклонникам. Среди них есть шанс встретить свою пару. Будет везти в любви Овнам, Ракам, Весам и Козерогам", - говорит Максимова.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Можете чувствовать себя растерянными. Решить что-то быстро мало кому удастся. Любимым не будет хватать вашей инициативности. Чаще звоните им, пригласите на прогулку.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Придется задержаться на работе допоздна. Много денег будет поглощать дом. Не планируйте покупки холодильника или телевизора. Удачное время, чтобы бросить пить и курить.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Продемонстрируйте миру все, что умеете. Это неделя внутреннего обновления. Тратьте как можно меньше. Не обращайтесь к сервисным службам. Сблизятся люди, которые занимаются общими делами. Участятся служебные романы.

Рак (22 июня - 22 июля)

Начнете протестовать против изменений в коллективе и семье. Нельзя менять место жительства, решать серьезные имущественные вопросы. Дефицита средств не будет. Накапливайте финансовые резервы. Это плодотворный период.

Лев (23 июля - 23 августа)

Собственные заработки будут скромными. Воспользуйтесь поддержкой партнеров по бизнесу. Достаточно упрекать любимых. Оставайтесь терпеливыми. Молчание - золото.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Серьезных заработков ждите после выходных. Соседи пригодятся. Они поддержат тогда, когда вы меньше того ожидаете. Не выходите с непокрытой головой в жаркий день.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Кто-то постоянно будет руководить вашей жизнью. Придется подчиняться давлению других людей и обстановки. Это хорошее время для поиска партнеров по бизнесу. Отложите покупку обуви. Она не будет носиться.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не пренебрегайте интересными предложениями. Хватит времени, чтобы думать об отдыхе и семью. Работы достаточно, но и заработки не заставят себя ждать. Карман всегда будет полный. Позвольте себе крупные покупки.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы становитесь популярными. Расширяется круг общением. Не занимайтесь закаливанием. Во время новолуния тело плохо будет реагировать на холод.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Остерегайтесь конфликтов на работе и коллективе. Повлиять на ситуацию не сможете. А нажить себе врагов - запросто. Обновлять гардероб лучше в субботу.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не тратьте больше, чем привыкли, чтобы не пришлось занимать. Хорошие советы будут давать братья и сестры. Прислушайтесь к ним.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Дела пойдут лучше во второй половине недели. Заработки растут. Удачной будет пятница. Следите во время подписания финансовых документов.

27 и 28 июля - дни лжецов и авантюристов. Астролог рассказала, чего нельзя делать в последние выходные июля.

Автор: Gazeta.ua
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28
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