Астролог назвала знаки, которые встретят свою половинку

Выделите больше времени на утренний душ. Вода в этот день будет иметь особенно целебные свойства. Фото: kp.ua

4 октября люди будут проявлять больше равнодушия и жесткости друг к другу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это неблагоприятное время для примирения. Не вызывает партнеров на откровенный разговор, - говорит астролог. - Последний рабочий день недели придется провести в хлопотах. Выделите больше времени на утренний душ. Вода в этот день будет иметь особенно целебные свойства. Много проблем принесет транспорт. Выходите из дома заранее. Добраться вовремя до места назначения будет непросто. Любовь придет в жизни Овнов и Весов. Встретить свою половинку имеют шанс Скорпионы и Стрельцы".

Овен

Желаемого роста доходов придется еще подождать. Идею с расширением бизнеса отложите. Не навязывайте любимым свои предпочтения. Пусть они покупают вещи на свой вкус. Так вы сможете избежать споров.

Телец

Деньги будут буквально таять в ваших руках. Принимать решение о новых финансовых вкладах не время. Могут возникать препятствия при решении материальных вопросов.

Близнецы

Поступят выгодные финансовые предложения. Но неблагоприятные внешние обстоятельства помешают вам ими воспользоваться. В этот день не стоит действовать. Собирайте информацию, планируйте, чем будете заниматься дальше.

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Рак

Начните день раньше. Совершите все срочные выплаты до обеда. Сведите к минимуму финансовую активность вечером. Не начинайте новый курс лечения фармпрепаратами. Результат не оправдает ваших надежд.

Лев

Выплата кредитов становится обременительной. Заметная часть заработанного будет оседать не в ваших карманах. Не увеличивайте задолженностей.

Дева

Будет происходить дальнейшее обострение финансовых проблем. Действуйте нужно очень осторожно. Прибыли в ближайшее время не будет.

Весы

День утерянных вещей. Следите за своим имуществом. Денежные переводы задержатся. Работа потребует дополнительных взносов.

Скорпион

Закрепите финансовый успех предыдущего дня. Не берите на себя дополнительной материальной ответственности. Ведите плановую экономику. Впереди непростой период.

Стрелец

Встреча со старыми знакомыми принесет много положительных впечатлений. Познакомьте любимых с приятным для вас обществом. Ускоряется процесс отложения солей в суставах. Ухудшается подвижность конечностей. Посетите тренажерный зал и бассейн.

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Козерог

Увеличатся расходы на решение бытовых проблем. Проверяйте краны перед выходом из дома. Не оставляйте без присмотра работающую бытовую технику.

Водолей

Для свободной планировки расходов денег мало. Не изменяйте основного направления деятельности. Изменение работы не будет выгодным для вас. Не следует обновлять гардероб.

Рыбы

Не надейтесь на значительные прибыли. Содержится стабильный средний уровень доходов. Вложите средства в оформление интерьера рабочего помещения.

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