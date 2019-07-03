Астролог назвала знаки, которые встретят свою любовь

Увеличатся расходы на поддержание здоровья. Не жалейте на это денег. Фото: stb.ua

4 июля - день сложных решений. Ничто не будет даваться легко само по себе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Придется искать компромиссы и считаться с неблагоприятными обстоятельствами. Трудно будет удерживать внимание, - говорит астролог. - Могут возникать проблемы с памятью. Люди не будут слышать друг друга. Ситуация немного улучшится после обеда. На конструктивные диалоги можно рассчитывать вечером".

По словам Максимовой, увеличатся расходы на поддержание здоровья.

"Не жалейте на это денег. Заработать весомую сумму не удастся. Сосредоточьтесь на оптимальном использовании существующих средств. Гастрономические эксперименты могут закончиться печально. Не изменяйте привычного рациона питания. Откажитесь от экзотических напитков", - говорит астролог.

На сближение в отношениях могут рассчитывать Тельцы и Раки. Легко влюбить других в себя сумеют Весы, Стрельцы и Рыбы.

Овен

Не стоит ожидать неожиданностей. Будьте сами источником сюрпризов. Инициативу будет вознаграждено. Вы не останетесь незамеченными в толпе.

Телец

Предлагать любимым руку и сердце не время. Они не готовы круто изменить свою жизнь. Но можно рассчитывать на сближение в отношениях. Партнеры станут более откровенными.

Близнецы

Лучшим личным планам не дано осуществиться сегодня. Не планируйте ничего особенного. Ваша забота в любом случае откликнется в сердце избранников.

Рак

Вам не нравятся условности и ритуалы. Однако любимые будут ждать подтверждения ваших чувств и комплиментов. Не разочаровывает их.

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Лев

Устройте вечер воспоминаний. Вспомните вместе с милыми очаровательные моменты вашей совместной жизни. Почувствуйте себя счастливыми.

Дева

Романтические приключения сами вас найдут. Удерживайте контроль над ситуацией. Не давайте обещаний. Вы можете пожалеть о них. У вас будут влюбляться друзья и коллеги.

Весы

Вас ждут высокие гонорары. Не скрывайте своих талантов. Познакомьте милых с лучшими традициями вашей семьи. Представьте любимых своим родным. Сделайте все для того, чтобы они чувствовали себя комфортно в вашем доме.

Скорпион

Уклоняйтесь от возможности завязать новые знакомства. Есть высокая вероятность еще раз пережить разочарование в любви.

Стрелец

Вы получите сообщение от незнакомого человека. Интрига сохранится до вечера. Почувствуйте себя героем романтического приключения.

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Козерог

Не отказывайтесь от исполнения супружеских обязанностей. Партнеры остро будут реагировать на вашу невнимательность к ним в этот день.

Водолей

Вечером есть риск поссориться с любимыми. Попробуйте быть исключительно ласковыми в течение дня. Предупредите возможные неприятности.

Рыбы

Вся ваше внимание будет направлено на решение проблем у детей. Посвятите больше времени младшим родственникам. Партнеры вас поймут. У вас будут влюбляться. Замечайте знаки внимания и правильно отреагирует на них.

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