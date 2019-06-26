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четверг, 27 июня 2019 07:00

Астролог назвала знаки, которые встретят свою любовь

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Астролог назвала знаки, которые встретят свою любовь
Улаживайте давние конфликты вечером. После захода солнца люди будут идти навстречу друг другу. Фото: slavdelo.dn.ua

В четверг 27 июня многим будет везти на приятные знакомства и свидания. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Планируйте на вечер этого дня романтические встречи, - говорит астролог. - Свою судьбу имеют шанс встретить Раки, Девы и Козероги. Первая половина дня принесет много напряжения. Начатые утром дела завершатся неудачно".

Улаживайте давние конфликты вечером. После захода солнца люди будут идти навстречу друг другу.

"Приятные впечатления принесут небольшие путешествия, - говорит Максимова. - Особенно если они будут иметь познавательную цель. Следите за рулем. Наблюдается повышенная аварийность на дорогах в первой половине дня".

Овен

Вас захватит общения с новыми знакомыми. Не рассказывайте им о своей личной жизни. Позже пожалеете об этом.

Телец

Не теряйте головы после первой встречи с новыми избранниками. Их чувства не продлятся долго. И характер окажется нелегким.

Близнецы

Не следует доверять легенде о любви с первого взгляда. Рядом с вами может оказаться корыстная личность. Реагируйте на ее слова сдержанно.

Рак

Вера в счастливую супружескую жизнь покидает вас. Попробуйте изменить точку зрения. Счастье нужно строить самостоятельно. Само по себе приходит только разрушения отношений.

Лев

От части собственных дел придется отказаться. Любимые не смогут решить свои проблемы без вашего активного участия. Избегайте случайных половых контактов. Повышается риск заражения венерическими заболеваниями.

Дева

Постоянное присутствие в доме знакомых мужа (жены) будет раздражать вас. Объясните это партнерам. Поищите вместе компромиссы. Ощутите сближения в отношениях. Скоро можно думать о замужестве.

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Весы

Случайная встреча может стать началом бурного романа. Женатым это событие может навредить. Одиноким следует не упускать своего шанса.

Скорпион

Позвольте друзьям устроить вашу первую встречу с новым партнером. Совет опытного человека вам пригодится.

Стрелец

Не допускайте романтических отношений с людьми более высокого социального статуса. Такое партнерство не принесет вам счастье.

Козерог

Равнодушие любимых может поражать сильнее обид. Позже вы узнаете о причинах их сдержанности. А сейчас просто подождите. Одинокие имеют шанс встретить свою судьбу.

Водолей

За ходом будней вы не будете замечать изменений в настроении близких. Они потребуют вашей опеки. Находите время для самого важного.

Рыбы

Вы сможете договориться с кем угодно, но не с ближайшим окружением. Поэтому большую часть времени посвятите общению с друзьями. Любимые будут заняты собственными делами.

Астролог рассказала, чего нельзя делать в последнюю неделю июня

Автор: Gazeta.ua
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Дата
27
июня

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