Астролог назвала знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами

Большинство дел 10 июля планируйте на утро. Фото: goroskop.guru

В среду 10 июля не надо рассылать свое резюме в поисках новой работы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Собеседование по вопросу трудоустройства не даст желаемого результата, - говорит Максимова. - Должность отдадут другому работнику. Понравиться кому-то сейчас непросто. Проблем с деньгами не будет у Раков, Рыб, Дев и Козерогов. Большинство дел планируйте на утро. Не стоит назначать свиданий на вечернее время. Встреча закончится ссорой и отчуждением".

Также не стоит начинать строительство.

"Сооружение не простоит долго. Не используйте технику, которую давно надо сдать в ремонт. Вечером резко повышается риск травмирования", - рассказывает астролог.

Овен

В вашем распоряжении ограничена сумма. Часть средств пойдет на непредвиденные расходы. Дарите любимым заботу. Помогите им преодолеть растерянность.

Телец

Не допускайте финансовой зависимости от окружающих. Не делайте долгов. Они могут стать тяжелым бременем на длительное время.

Близнецы

Проведите необходимые выплаты и расчеты утром. Не обращайтесь к сервисным службам. Качество обслуживания не будет соответствовать стоимости услуги. Будут беспокоить соседи. На общение с ними может уйти целый вечер.

Рак

Не отправляйтесь на заработки. Следите за своими вещами в транспорте. Остерегайтесь воров. Неблагоприятный день для первого свидания. Вы не сможете произвести на своих избранников хорошего впечатления.

Лев

Выберите новые аксессуары к своей одежде. Покупайте вещи для обновления интерьера. Вставьте новые окна. Выбросьте что-то старое. Не жалейте денег на создание уюта в доме.

Дева

Вашими материальными ресурсами могут воспользоваться другие. Не допускайте бесконтрольных расходов. Следите за изменениями курса валют.

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Весы

Размеры прибыли не оправдают ваших надежд. Бизнес потребует дополнительных взносов. Будет ощущаться дефицит бюджета. Причиной появления горечи во рту могут стать спазмы желчегонных протоков. Откажитесь от жирных и жареных блюд.

Скорпион

Прислушивайтесь к советам опытных людей. Они помогут вам выгодно вложить капитал. А также избежать лишних расходов. Принимайте приглашения на встречу с бывшими одноклассниками. Посетите старых друзей. Сердце наполнится приятными воспоминаниями о прошлом.

Стрелец

Изменений к лучшему не предвидится. Рассчитывайте на имеющуюся в кошельке сумму. Переговоры о сотрудничестве с новыми финансовыми партнерами отложите еще на день.

Козерог

Деньги не будут держаться вашего кармана. Выходите из дома с ограниченной суммой. Не используйте кредитных карточек. Посмотрите фильм вместе с любимыми. Поделитесь впечатлениями после просмотра. В последнее время вам не хватает душевного общения.

Водолей

Вас ожидают мелкие неудачи. Приобретенные в этот день вещи могут иметь скрытые недостатки. Проверяйте правильность оформления гарантийных талонов. Не употребляйте тонизирующих препаратов. Уделите особое внимание полноценному отдыху после рабочего дня.

Рыбы

Самостоятельно решить все финансовые проблемы не удастся. Разделите между членами семьи ежедневные расходы. Будьте готовы принимать решения по дальнейшему развитию отношений с партнерами. Не уклоняйтесь от ответственности. Брошенные на произвол судьбы отношения нежизнеспособны.

Июль будет богатым на магнитные бури. Мощнейшую прогнозируют 15 июля.