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четверг, 18 июля 2019 07:00

Астролог назвала знаки, которые будут зарабатывать больше других

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Астролог назвала знаки, которые будут зарабатывать больше других
18 июля отложите служебную командировку. Она не будет удачной. Фото: ukr.media

В четверг, 18 июля не рассчитывайте на удачу. Желания не будут совпадать с возможностями. Об этом Gazeta.ua рассказывает астролог Елена Максимова.

"Тщательно проверяйте результаты своих расчетов, - говорит астролог. - Выходите из дома заранее. Потому что возможны задержках из-за проблем с транспортом. Средства связи подведут. Не следует переоснащать компьютеры и электронику в автомобиле. Это только навредит их работе. Отложите служебную командировку. Она не будет удачной. Не давайте обещаний друзьям и любимым".

Астролог назвала знаки, которые будут зарабатывать больше других.

"Львы, Девы, Весы и Козероги не будут иметь проблем с деньгами, - говорит Елена Максимова. - В ваших карманах будет достаточно средств. Будете зарабатывать больше других, поэтому сможете позволить себе дорогие покупки".

Овен

Вскоре вам понадобится немалая сумма денег. Заработанные в этот день финансы желательно сэкономить. Вовремя рассчитывайтесь с долгами за коммунальные услуги. Младшие члены семьи не будут давать вам покоя. Смиритесь. Придется отказаться от части своих планов.

Телец

Подождите с принятием решения о смене места работы. Вы не получите там обещанного заработка. Еще раз уточните детали. Назначайте свидания любимым. Говорите им о своих чувствах. Возможно обострение конъюнктивита. Избегайте попадания пыли в глаза.

Близнецы

Обещанные деньги не дойдут до вас в полном объеме. Часть заработанного будет взыскана в виде штрафов или комиссионных. Отстаивайте свои финансовые интересы.

Рак

Давление внешних обстоятельств заставит вас переплачивать за предоставленные услуги. По возможности отложите оформление имущественной документации. Не спешите с принятием решений. Недоразумения в семье могут возникнуть из-за недостатка общих интересов.

Лев

Дефицита средств не будет. Во время проведения финансовых операций не обращайтесь к услугам посредников. Они не позаботиться о вашем заработке.

Дева

Ждите весомой прибыли. Подумайте над выгодным распределением денег. Не вкладывают сразу все средства в новый проект. Бежать от неприятных разговоров со знакомыми не следует. Призовет на помощь чувство юмора. Разрядите обстановку. Разговор пойдет в конструктивном русле.

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Весы

Дела будут идти своим ходом. Средств хватает на обеспечение привычного образа жизни. Кто-то из должников может вернуть вам деньги. Не сидите дома наедине с собственными мыслями. Развлекитесь с друзьями.

Скорпион

Денег мало. Растут расходы на детей. Родители потребуют вашей материальной помощи. Делать покупки в этот день не следует.

Стрелец

Не ищите возможности быстро заработать большие деньги. Потеряете больше. Держитесь за надежный источник доходов. Даже если сейчас вас не устраивает заработок. Опять влюбиться в свою "половинку" будет не трудно. Она будет выглядеть великолепно.

Козерог

Заработок будет поступать вовремя. На все необходимое денег хватит. Следите за своими словами. Полученную из ваших уст информацию могут использовать против вас.

Водолей

Сэкономить не удастся. Соблазн приобрести что-то новенькое будет слишком большой. Бодрствуйте на рынке. Вам могут продать некачественный товар.

Рыбы

Сведите расходы до необходимого минимума. Наблюдайте за изменениями на рынке. Согласно откорректируйте свои планы. Относитесь спокойно к сенсационным новостям. Особенно если их принесли вам эмоциональные знакомы.

С пятницы, 19 июля, температура воздуха в Украине начнет повышаться и местами будет достигать +33 градусов.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
18
июля

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