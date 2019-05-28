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четверг, 30 мая 2019 07:00

Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая

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Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Звезды способствуют смелым и креативным. Фото: belli-portelli.com

30 мая - день изобретателей. Выдвигайте смелые идеи. Ищите нестандартные решения. Результатом останетесь довольны. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Звезды способствуют смелым и креативным людям, - говорит астролог. - Обостряется чувство справедливости. Боритесь за правду. Преодолевайте препятствия. Молодые и талантливые смогут пробить себе дорогу. Но не следует разрушать созданного до вас. Без особых на то причин может нахлынуть ностальгия. Смотрите старые фото. Позвоните старым знакомым. Вспомните вместе с близкими лучшие страницы истории семьи".

Предлагаем Вашему вниманию прогноз астролога на 30 мая.

Овен

Будет беспокоить ограничения в финансах. Это обстоятельство может сковывать деловую активность. Близкие поддержат вас. Дефицита внимания со стороны представителей противоположного пола не будет.

Телец

Родные потребуют материальной поддержки. Нагрузка на ваш кошелек возрастет. Дополнительной прибыли не ожидается. Не сдерживайте своих чувств. Подарите любимым настоящую страсть. Хорошее время для начала интимных отношений.

Близнецы

В ваших руках не будет большой суммы. Работайте на перспективу. Правильно направлена финансовая политика вскоре подарит хорошие заработки. Цените старых друзей. Новые знакомые принесут вам слишком много хлопот. Не спешите открывать перед ними свое сердце.

Рак

Займитесь переоснащением жилого помещения. Выбросьте из дома старый хлам. Не покупайте бытовой техники. Ожидайте приятные новости и встречи. Головная боль помешает сосредоточиться. Имейте таблетки под рукой.

Лев

Любовь и сомнения перемешаются в вашей душе. Не заглядывайте в будущее с тревогой. Доверьтесь судьбе. Все возвращается к лучшему. Хороший эффект может дать ароматерапия.

Дева

Большинство заработанного пойдет на погашение неотложных счетов. Не берите на себя ответственность за чужие деньги. В отношениях с любимыми будет повторяться один и тот же конфликтный сценарий. Поищите причину в себе. Травмированные суставы вновь напомнят о себе.

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Весы

Когда покупаете вещи, учитывайте их функциональность. Внешняя привлекательность окажется обманчивой. Перенесите неприятный разговор с любимыми. Так вы сохраните хорошие отношения.

Скорпион

Не стоит позволять посторонним вмешиваться в ваши финансовые дела. Относитесь критически к советам. Занимать людям деньги не следует.

Стрелец

Денег будет достаточно. Наведите порядок в своей бухгалтерии. Будьте готовы к общению с налоговой. Не берите взятки. Воздержитесь от операций. Особенно на органах брюшной полости.

Козерог

Ничто не будет препятствовать вашему финансовому успеху. Действуйте смело. Внешние обстоятельства будут способствовать обогащению. На одиноких ждет судьбоносная встреча.

Водолей

Из-за халатности партнеров по бизнесу вы избавитесь дополнительного заработка. Старайтесь не терять материальной независимости. Не доводите отношения с дорогими людьми к кризисной черте. Легче будет расстаться, чем вернуть взаимную приязнь.

Рыбы

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Изменение места работы приведет к улучшению материального положения. Тело потребует дополнительного увлажнения. Принимайте ванну. Используйте увлажняющие кремы. Пейте чистую воду.

На этой неделе лучше воздержаться от поиска пары в интернете и дальних командировок.

Автор: Gazeta.ua
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