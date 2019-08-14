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среда, 14 августа 2019 13:49

Associated Press будет писать название украинской столицы правильно

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Associated Press будет писать название украинской столицы правильно
Международное информационное агентство Associated Press начало корректно писать название столицы Украины на английском языке Фото: kyivpost.com

Международное информационное агентство Associated Press начало корректно писать название столицы Украины на английском языке. Иностранные СМИ, аэропорты и другие компании, в частности одни из самых популярных, название столицы Украины пишут некорректно, а именно - Kiev. Это подобно звучание слова в русском языке, однако для передачи названия так, как она звучит на украинском, стоит писать Kyiv.

Теперь во всех текстах появляться слово Kyiv, а не Kiev, сообщил в Facebook журналист агентства Дмитрий Власов.

"Это сейчас официально. Associated Press изменило свою политику по написанию Kyiv. Мы вносим значительные изменения в своей стилистике для украинской столицы Киева. Отныне она будет написана в тексте, подписях и нарезках как Kyiv. Это изменение соответствует желаемой имени и транслитерации украинского правительства. Написание Kyiv также набирает широкое распространение в последнее десятилетие среди правительств, международных органов и медиа-организаций ", - написал он.

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Название Киева корректно начали употреблять в электронной переписке Евросоюза, МАГАТЭ и других компаний. Быстрее к правильному написанию украинской столицы переходят международные аэропорты.

В документе ЮНЕСКО зафиксировали правильное написание названия Киева латиницей. Решение по написанию приняла сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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