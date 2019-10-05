Армия недополучит 50% необходимого финансирования в следующем году

Военное ведомство получит всего 102 млрд. Фото: из открытых источников

В бюджет для Минобороны чиновники заложили сумму, вполовину меньше озвученной Генштабом. Необходимые средства составляют 220 млрд грн. Однако военное ведомство получит всего 102 млрд.

На статью "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" предусмотрено 16,6%. Это не соответствует стандартам НАТО, которые предусматривают от 25 до 30% оборонных расходов. В этом году оборонные расходы составляют 16,97%.

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По словам Валентина Бадрака, директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), армия Украины, которая воюет, в 2020 не приблизится к высокотехнологичной, даже если удастся создать "государство в смартфоне".

"Хотя с самого начала команда Зеленского и не скрывала, что оборонка и армия не попадают в сферу приоритетов перестройки страны, реально проект бюджета и программа правительства для ряда экспертов стали ощутимым сигналом, государственный корабль может взять рискованный курс. Или даже ложный", - отметил эксперт.

Украинская армия не получила 48 новых БТР-4Е, потому что Харьковское конструкторское бюро купило не ту сталь. Из-за этого между Минобороны и заводом начались суды.