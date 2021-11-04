Арбузинка, Спокойствие и Надеждовка беспокоят языкового омбудсмена - требует переименовать

Языковой омбудсмен требует переименовать русскозвучные названия. Фото: Українське радіо

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к местной власти с требованием привести в соответствие с правописанием и требованиями языкового закона названия ряда населенных пунктов.

"Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", - сообщил он в эфире "Украинского радио".

И добавил, что некоторые из них до переименования советской властью имели такие исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь.

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"В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона. Это будет способствовать обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности", - заявил Креминь.

В апреле 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. В частности, об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Законы запрещают советскую символику, открывают архивы советских спецслужб. 1 июля депутаты Верховной Рады поддержали переименование поселка городского типа Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк, что является историческим названием этого населенного пункта.