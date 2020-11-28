Арахамия рассказал, сколько может длиться полный локдаун

Для успешного локдауну надо от 2 до 3 недель. Фото: Reuters

По расчетам эпидемиологов надо от 15 до 21 дня, чтобы полный локдаун сработал. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после совещания руководства парламента, правительства и Офиса президента.

Вместе с тем, в правительстве уверяют, что сейчас предпосылок для немедленного введения в Украине локдауна нет, рассказал Арахамия.

"Сейчас в Украине достаточно мест в больницах. Об контролируемую ситуацию говорят и в Минздраве. На следующей неделе Верховная Рада заслушает информацию Минздрава о эффективности карантина выходного дня. Если карантин не сработал, то на следующей неделе его предложат скорректировать", - заявил политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилась первая официальная оценка "карантина выходного дня"

Карантин выходного дня действует в Украине с 14 ноября. Планировалось, что его вводят в начале декабря. На выходные в Украине должны быть закрыты все, кроме продовольственных магазинов, аптек и заправок.