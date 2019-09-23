Апелляционный суд восстановил в должности Рожкову

Решение Барышевского райсуда против Екатерины Рожковой признали противоправным. ФОТО: gordonua.com

Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда запретить первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности.

Сообщила об этом пресс-служба НБУ на официальной странице в Facebook.

"В своей апелляционной жалобе Нацбанк указал на грубые нарушения норм процессуального и материального права, которые допустил суд первой инстанции, приняв свое решение. Сегодня Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка и вынес отдельное постановление относительно судьи Барышевского райсуда Киевской области Коваленко К. В.", — говорится в сообщении.

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11 июня Барышевский районный суд Киевской области принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять возложенные на нее должностные обязанности. В НБУ заявили, что суд не может уволить Рожкову, и подали в ответ апелляцию. Как заявила сама заместитель председателя НБУ, поводом для подачи иска против нее в Барышевский суд стала публикация на "сомнительном" сайте ОРД.