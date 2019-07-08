"Антипутинская" Европа распалась: кто первым побежит в Кремль

На мнение Романа Бессмертного, Украину поддержат только страны-союзники США. Фото: pravda.com.ua

"Антипутинская" коалиция в Европе распалась на четыре кластера. На стороне Украины остаются страны, которые являются союзниками США.

"То, что мы называли "антипутинской" коалицией, вряд ли будет существовать в таком виде, как раньше. Она распалась на определенные кластеры. Первая - это Скандинавская Европа. Она придерживается достаточно жесткой позиции, потому что ориентируется на Лондон и Вашингтон. Вторая - Южная Европа, занимает очень мягкую позицию и зависит от России в экономических вопросах. Здесь будет вести Италия. Италию будет пытаться догнать Испания. Будут бежать в Москву наперегонки. Также я бы выделил позицию Берлина и Парижа. Здесь по направлению к Кремлю побежит Макрон, и это уже видно. Остаются только Балтийские страны и часть стран Центральной Европы, что придерживаются позиции исключительно Украины. Но скорее они поддерживают позицию Вашингтона. Это, по сути, страны, которые являются союзниками США в вопросах экономической модели развития Европы", - рассказал политик и дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный, передает obozrevatel.com.

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Дипломат подчеркнул, что той Европы, которая была до избрания действующего Европарламента, уже не существует.

"По сути, у нас с вами Европа четырех Европ. А это значит, что Киеву необходимо кардинально изменить тактику сотрудничества с этими странами. Стоит активизировать союз "Триморья или Междуморья" (страны Центральной Европы и Балтии - Gazeta.ua) . Это кластер, который может не только блокировать Россию. Он может кардинально повлиять на всю экономическую политику Европы".

Парламентская Ассамблея Совета Европы 26 июня вернула российскую делегацию без санкций. Поддержали резолюцию 116 депутатов, 52 проголосовали против и 15 - воздержались. ПАСЕ признала нарушения принципов организации со стороны России, но ограничилась призывом выполнить пять требований. Украины касается одно - освободить 24 украинских моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе в прошлом году.