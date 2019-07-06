Антикоррупционный суд получил свое помещение

Антикоррупционному суду дали помещение для работы. Фото: Волинські Новини

Высший антикоррупционный суд будет работать в здании на проспекте Победы, 41 в Киеве.

Соответствующее соглашение подписали Антикорсуд и столичное отделение Фонда госимущества, сообщает пресс-служба суда.

Осуществлять правосудие Антикорсуд начнет с 5 сентября 2019 года.

"Сейчас ведутся подготовительные мероприятия, а именно разработка и утверждение организационно-распорядительных документов, конкурсный отбор персонала аппарата суда и обеспечение материально-технических условий для работы", — рассказали в пресс-службе.

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7 мая главой новоизбранного Антикоррупционного суда избрали судью Елену Танасевич.

Заместителем главы Антикоррупционного суда избрали судью Евгения Крука.

11 апреля Президент Петр Порошенко назначил на должности 38 судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

7 июня 2018 Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде во втором чтении. "За" проголосовали 317 депутатов. В Венецианской комиссии приветствовали принятие закона об Антикоррупционном суде.