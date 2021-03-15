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понедельник, 15 марта 2021 16:40

Антикоррупционный суд остановил судопроизводство по ОАСК на время розыска судьи Вовка

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Антикоррупционный суд остановил судопроизводство по ОАСК на время розыска судьи Вовка
На время розыска главы ОАСК Павла Вовка остановили судопроизводство в ВАКС. Фото: Facebook / Вовк

В понедельник 15 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк рассмотрел ходатайство прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры относительно повторного повода председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка для избрания меры пресечения в виде залога.

Подозреваемый не явился в судебное заседание, сообщили в пресс-службе ВАКС.

Это не первая неявка Вовка, который игнорирует судебные заседания по осени, прикрываясь судейским иммунитетом. Учитывая это, следователь судья Бицюк постановил приостановить производство по ходатайству к розыску подозреваемого.

Также сегодня было отказано в заявлении об отводе следователя судьи от рассмотрения ходатайства о продлении срока предварительного расследования.

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В начале февраля Андрей Бицюк со второй попытки удовлетворил ходатайство НАБУ по принудительному поводу в суд Павла Вовка. Это произошло несмотря на активные возражения Высшего совета правосудия.

Однако, в законодательстве нет нормы, которая запрещает принудительно доставить Вовка в суд. Для такого решения требуется только разрешение следственного судьи, который и получил НАБУ.

В сентябре НАБУ опубликовало записи разговоров Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - говорится в разговорах.
В июле Вовку и ряде судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытка захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательства в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.

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