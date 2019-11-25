Антициклон Quincу определяет погоду в Украине: что он принесет и когда придет потепление

25 ноября в Украине будет холодным. Фото - photographers.ua

Антициклон Quincу и в дальнейшем будет блокировать атлантические и средиземноморские, западные и юго-западные, теплые и влажные, воздушные потоки.

Поэтому понедельник, 25 ноября, в Украине будет холодным. Мороз и дальше будет грызть голую землю, говорит синоптик Наталья Диденко.

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"Днем 1-6 градусов тепла, на Закарпатье до +6 +10 градусов. Ночью будет держаться минусовая погода. Существенные осадки - вряд ли, разве что в западных областях и в Винницкой области что полетит или покапае несущественное. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, еще какие-то порывы останутся. А штормовой ветер вероятный все еще в Приазовье", - рассказала синоптик.

В Киеве понедельник будет холодным и сухим. Днем от 2 мороза до 2 тепла.

Потепление и осадки - с 28 ноября.

В среду, 27 ноября, в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидают дождь и мокрый снег, по сообщению Укргидрометцентра. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.