Янтарная дело: прокуратура проверяет правоохранителей, на которых указал Зеленский

Проверку начали после визита президента Владимира Зеленского в Житомирскую область. Фото: KJL

Прокуратура Житомирской области начала проверку должностных лиц правоохранительных органов на причастность к незаконной добыче янтаря.

По данному факту открыто уголовное производство. Проверку начали после визита президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В понедельник, 12 августа, во время рабочей поездки в Житомирскую область президента Зеленского в городе Олевске состоялось совещание по вопросам незаконной добычи янтаря.

Тогда Зеленский озвучил информацию о причастности сотрудников государственных и правоохранительных органов Житомирщины к покрытию схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов, а также возможного получения ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление "янтарной деятельности".

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В отношении должностных лиц открыли уголовное производство по статье о принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение.

Президент Владимир Зеленский поручил уволить всех силовиков, причастных к схемам с незаконной добычи янтаря. Об этом он заявил на рабочем совещании в Житомирской области.