Анонсировали испытания украинской противокорабельной крылатой ракеты "Нептун"

Также Президент анонсировал начало поставок ракет "Вильха". Фото: Укринформ

В 2019 году в Украине начнут испытания морской ракеты "Нептун". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО по завершению действия военного положения, сообщает канал "112 Украина".

"В новом году мы завершим разработку и начнем государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту "Нептун", - сказал он.

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Кроме того, Президент анонсировал начало поставок ракет "Ольха" в Вооруженные Силы. Также доложил, что сейчас завершается ряда новейших отечественных образцов вооружения, разработанные по стандартам НАТО. Это самоходная гаубица "Богдана" и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, управляемые боеприпасы "Ваза", двокалиберний миномет, беспилотный разведывательно-ударный комплекс "Сокол", переносной зенитно-ракетный комплекс "Колибри", средства разведки, комплексы управления артиллерией.

"Для сухопутных войск планируем закупить 6 тыс. Образцов вооружения, - отметил Петр Порошенко. - Для флота будут заложены ракетный катер "Лань", закуплено малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и необходимые нам комплексы и средства радиолокации. Кроме того, ВСУ получат 10 тыс. единиц современных средств связи".

Также на заседании СНБО Президент обратился к пленным в РФ украинским морякам.