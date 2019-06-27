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четверг, 27 июня 2019 04:45

Аномальная жара началась в Европе

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Аномальная жара началась в Европе
На Европу идет аномальная жара. Фото: Укринформ

В Западной и Центральной Европе начался аномально жаркий сезон.

Во Франции, Испании и Португалии бьются температурные рекорды, сообщает BBC.

В других странах континентальной Европы к концу недели также ожидается превышение средних июньских температур на 10-15 градусов.

Причины этой погодной аномалии - шторм в Северной Атлантике и мощный антициклон в Центральной Европе.

Их комбинация приводит к тому, что на континент засасывает поток раскаленного воздуха из Сахары. Сколько это будет продолжаться, пока непонятно.

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Синоптики предупреждают: лето 2019 году в Европе будет жарким с 2003 года, когда такая же аномальная погода за июнь и август унесла десятки тысяч жизней.

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