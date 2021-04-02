Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото

Сотрудник посольства США в Москве Мартин Мангоф создал яркие фотографии, отражающие жизнь СССР.

С 1952 по 1954 год он со своей женой ездил советскими местностями снимая все, что попадет под объектив, пишет MAXIM.

На снимках Мангофа отображена не советская глубинка, а центр Москвы. На фото проявляется картина, которая далека от советских пропагандистских фильмов и плакатов - старые облезлые дома, в которых не было ремонта с 1917 года. Облезлые дома находятся рядом с гнилыми бараками и трухлявыми сараями.

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Подобные картины описывает и жена Мартина, Джен Мангоф. Она вела дневники о своем пребывании в СССР.

"На окраине Москвы впечатляющее новое здание университета, которое направлено ​​в небо с земли. Этот вид похож на район с небоскребами любого другого крупного города, он в содеянном диссонансе с широкими полями вокруг и маленькими домиками. Они построены из бревен, а карнизы и ставни, как в пряничных домиках, украшенные деревянной каймой. Ничего более совершенно необходимого попросту нет. Для большинства людей, которых мы встретили в этой поездке, главная проблема выживание. Нет даже проблесков цивилизации. Нет никакой гордости, люди ни к чему не стремятся... Люди жуют свой кусок и засыпают от усталости, пока ждут поезд. Все грязные, от всех воняет. Вода в доме не проведена, им трудно соблюдать элементарные правила гигиены", - пишет Джен.

Любознательность дорого обошлась Мартину. Советская власть обвинила его в шпионаже и депортировали из страны. Сделанные им снимки чудом уцелели.

Долгие годы архив Мартина Мангофа оставался неизвестным. Его нашли и оцифровали только в 2016 году. Американцы сразу поняли, какую ценность он представляет том, что советские журналисты фотографировали только парадные фасады, а вот Мартин изобразил полную картину советской жизни.

Фото: mirovich.media

58 лет назад в Лос-Анджелесе открылась первая американская дискотека. В СССР традиция устраивать музыкальные вечера появилась чуть позже, в середине 1970-х. Сначала ходили "на танцы", а уже потом появилось понятие "дискотека". В период брежневского правления для танцев было множество ограничений. На дискотеку могли не пустить в джинсах или в другом стильной одежде.